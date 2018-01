Boca: "Uno vuelve porque quiere ganar la Libertadores", dijo Tevez

Carlos Tevez advirtió hoy que arrancó este tercer ciclo con la camiseta de Boca Juniors porque “quiere ganar la (Copa) Libertadores”, a la vez que aseguró no arrepentirse “de nada”, tras la salida que emprendió a fines de 2016 para sumarse al Shanghai Shenhua, de China, en una operación que rondó los 40 millones de dólares.

“Uno vuelve porque quiere ganar la Libertadores. Pretendo cumplir el sueño de ganar la séptima (Copa)”, indicó el delantero "xeneize", en relación a la inminente participación del club de la Ribera en el máximo certamen continental.

Tevez fue presentado hoy, junto al marcador de punta Emmanuel Más, como dos de los flamantes refuerzos del equipo del mellizo Guillermo Barros Schelotto, de cara a la temporada 2018. Ocurrió en uno de los salones del Sofitel de la localidad de Los Cardales.

“No me arrepiento de nada. Cuando tomé la decisión sabía de las consecuencias”, sostuvo el también ex atacante de la Juventus de Italia, en referencia a su inesperada partida de la institución "auriazul", cuando el campeonato estaba en plena disputa y Boca comandaba la clasificación.

Tevez ensayó una justificación tardía, para explicar uno de los motivos de su salida y dijo que “el club estaba en un proceso de recambio. Fui poniendo la cabeza en tratar de cambiar algunas cosas”, sostuvo.

“Ahora me tengo que preocupar solamente por jugar. El club cambió muchísimo”, agregó el delantero, que utilizará la camiseta número 32 para la Superliga.

En principio, Tevez está disponible para jugar cuando el entrenador lo considere conveniente. Barros Schelotto podría decidir que el atacante surgido en las divisiones formativas de All Boys, bajo el nombre de Carlos Martínez, se aliste en el elenco "xeneize" en el superclásico del domingo 21 ante River, en Mar del Plata.

Tevez siente que el cariño del hincha boquense “está intacto”. De este modo, el delantero anunció que “la gente me trata igual, me pide fotos, me aplaude”.

“Creo que el tema es más del periodismo que del público”, arremetió el ex Manchester United de Inglaterra, para dejar la pelota del lado de la prensa.

“Siento que es lo mismo que cuando volví la vez anterior (2015) El cariño lo sigo sintiendo. Después están las encuestas que hacen ustedes, en donde votan hinchas de River, de San Lorenzo”, remarcó.

“Uno tiene que hablar dentro de la cancha. No tengo que darle explicaciones (a la gente) de lo que siento. Con el club chino (Shanghai Shenhua) salimos 'mano a mano'. Así como gané también perdí para volver”, puntualizó.

El jugador no quiso ponerse plazos en torno a su retiro, después de haber firmado un contrato por dos años. “Quiero disfrutar estos dos años que tengo con el club. Después veré si me da la nafta para seguir”, evaluó. (Télam)