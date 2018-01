Rechazos y dudas de la oposición a una semana de tratar el Presupuesto 2018

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Cuando falta una semana para que sea debatido en el Concejo Deliberante, el proyecto de Presupuesto 2018 ya genera críticas y dudas por parte de los espacios opositores a Cambiemos.

Es que las revisiones horarias que generaron conflicto entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales tendrían un impacto económico no calculado en los gastos presentados debido a la reducción de salarios.

Lo mismo ocurriría por el retraso en el pago del aguinaldo de diciembre, que será computado en el ejercicio 2018.

Tras una consulta de “La Nueva.”, los presidentes de los bloques opositores dieron sus primeras impresiones sobre el proyecto presentado por el Municipio. El lunes 15, en una sesión extraordinaria, deberán decidir si lo aprueban o no.

Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana-PJ) no anduvo con rodeos para dar su opinión y calificó a la iniciativa de “invotable”, a la vez que aseguró que fue un papelón el descubrimiento de que los objetivos presentados por algunas áreas hayan sido idénticos a los de 2017 porque fueron “cortados y pegados” de un proyecto a otro.

“Nos quisieron explicar cómo iban a gastar 4.300 millones de pesos en apenas un día. Logramos que se extendieran a tres, pero las explicaciones nos resultaron insuficientes”, aseguró.

Quiroga también mencionó la postergación del pago del aguinaldo al personal municipal. “Hay que tener en cuenta que serán 70 millones a pagar en el presente ejercicio, sin tener reservada la partida correspondiente en el Presupuesto 2018. Y, si la hubiera incluido, estaríamos ante un presupuesto deficitario”, mencionó.

Además dijo que “ni en el Presupuesto ni en las ordenanzas Fiscal e Impositiva se toma en cuenta el recorte de horas a los municipales anunciado simultáneamente con el brindis de fin de año”.

“Se ve poca obra pública con recursos propios, se bajó el dinero al Instituto Cultural por tercer año consecutivo, en Salud no aumentan los recursos para promoción y prevención y se abren centros como el del Barrio 9 de Noviembre, pero sin atención por la tarde por falta de recursos humanos", agregó.

Por estos motivos, anticipó que no van a votar a favor de la iniciativa oficial.

Marcelo Feliú (PJ-Cumplir) calificó al proyecto de “atípico” y dijo que esperan que varias secretarías del Municipio envíen información que quedó pendiente tras las exposiciones de funcionarios en el Concejo.

“Sí debo decir que estamos ante un proyecto de presupuesto por lo menos atípico, ya que el original quedó obsoleto a pocas horas de haber llegado al deliberativo por anuncios inmediatos del intendente, dando cuenta de una reestructuración de secretarías y una eliminación de horas extra", sostuvo.

"El proyecto que tenemos ahora, por ejemplo, no considera esta pretendida reorganización del régimen laboral que tanto está dando que hablar”, dijo Feliú.

“Hay que decir que esta posibilidad no fue siquiera mencionada por ninguno de los funcionarios que acudieron al recinto y que, según nuestro criterio, es a todas luces una cuestión para ser tratada en una paritaria ya que, fuera de toda duda, modifica la vida laboral de muchos trabajadores”, afirmó.

Además opinó que no se puede dejar de lado el hecho de que el aguinaldo que debería haberse pagado antes de las fiestas ya impactó en el presupuesto de este año.

“De lo que ya hemos visto, se advierte una menor inversión en obras públicas con fondos de origen municipal y estamos siguiendo con mucha atención los fondos que se estarían destinando al abordaje de cuestiones sociales, habida cuenta que vivimos en una ciudad en la que casi un tercio de sus habitantes está con problemas socioeconómicos”, analizó.

“En la semana que resta para el debate profundizaremos el estudio que venimos llevando a cabo para poder asumir y fundamentar una postura definitiva”, expuso.

En el Concejo hay 12 ediles sobre 24 que pertenecen a Cambiemos. El resto son de Cumplir (8), Unidad Ciudadana (3) y Frente Renovador (1). Con las voluntades propias y el voto doble del presidente, el oficialismo puede aprobar la iniciativa.