La UFIJ Nº 11 logró más de 30 condenas en 2017

Las pesquisas efectuadas por el personal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11 especializada en la investigación de robos cometidos con armas y delitos rurales, así como los elementos probatorios obtenidos, permitieron que en 2017 los tribunales de enjuiciamiento dictaran 34 condenas sobre el total de 47 debates orales, abreviados y por jurados desarrollados en el marco de causas iniciadas por este tipo de ilícitos.

La información se desprende de estadísticas oficiales suministradas desde la fiscalía temática que dirige el fiscal Diego Conti.

“Esa cantidad de condenas se da porque las causas que se elevaron a juicio, son las que realmente estaban en condiciones de llegar a esa instancia. Por eso el número de condenas no es tan alto si se compara con la cantidad de causas que se inician; las que llegan a juicio en general terminan con condenas”, consideró el doctor Conti.

En 2017 también se absolvió a diez imputados de atracos y tres juicios fueron suspendidos. Ese año la dependencia judicial tramitó 320 expedientes vinculados con robos agravados por el uso de arma.

“Es decir que disminuyó la cantidad de causas por ese delito si se tiene en cuenta que durante los segundos seis meses de 2016, o sea en un solo semestre, se iniciaron en esta fiscalía temática 243 causas, un número bastante cercano al anual de 2017”, analizó el funcionario público.

En los casi 50 juicios también están incluidos los que se llevaron a cabo a raíz de delitos rurales, que solamente fueron uno o dos debates, informó el entrevistado. También es escasa la cantidad de causas por sustracciones con armas que se resolvieron mediante el trámite de juicio abreviado, las cuales obviamente están contempladas entre las condenas.

“Muchas causas de las que fueron a juicio son viejas y venían de otras fiscalías por hechos de robos agravados. Al crearse la UFIJ 11, las absorbimos, les dimos continuidad y algunas directamente las reflotamos porque estaban planchadas y logramos llevarlas a juicio”, resaltó.

“Este año se van a ver muchas causas iniciadas y tramitadas completamente por la UFIJ 11 durante 2017, que van a llegar a juicio. Son causas de robo agravado por el uso de arma, pero no tengo información sobre cuántas por este delito llegaron a juicio ni cuántas condenas hubo hasta antes de 2017, cuando todavía no existía esta fiscalía temática”, aclaró.

“No tengo datos anteriores al año pasado, por eso no puedo hacer una comparación, pero el número de condenas en 2017 es satisfactorio”, agregó.

“En cuanto a las absoluciones, tres veces directamente tuve que desistir (como parte acusatoria) porque las víctimas no se presentaron (al momento del debate), a pesar de que traté de convencerlas hasta último momento”, completó la fuente consultada.

Según manifestó el representante del Ministerio Público Fiscal, en otras Investigaciones Penales Preparatorias no se logra identificar a los autores de los robos a mano armada. “Se radica una denuncia por robo con armas, se intenta hallar a los responsables del hecho pero no hay huellas ni testigos, entonces quedan como autores no identificados”, expresó el vocero.

Un caso que no avanza

Por su trágico desenlace, el caso más grave que investigó el fiscal Conti en 2017 es el violento asalto a Néstor Gil (73), padre de los exbasquetbolistas José Luis y Hernán, quien murió 11 días después del incidente a causa de un paro cardíaco.

“Lamentablemente no hubo demasiados avances en esa causa. Estamos haciendo cotejos con un grupo de asaltantes (entre ellos Juan Pablo Pierresteguy y Carlos Álex Gorosito), a quienes tenemos identificados y están detenidos en otras causas. Tendrían vinculación con tres o cuatro hechos y estamos tratando de establecer si son los mismos que asaltaron a Gil”, precisó el informante.

El ilícito se perpetró el 14 de julio del año pasado, cuando tres ladrones armados sorprendieron a Gil al salir de su vivienda en Rojas al 1700, lo golpearon en la cabeza y lo obligaron a ingresar en su domicilio, donde mediante amenazas se apoderaron de aproximadamente 2.000 pesos y joyas. Por otra parte Conti consideró “importante” la detención de varios presuntos integrantes de una banda autora de entraderas en esta ciudad y el sur del país.

“Ellos no habían cometido hechos en el último tiempo y recién salían de la cárcel cuando los volvimos a detener. La gravedad del caso radicaba en los posibles robos con armas que podrían haber cometido si continuaban libres”, señaló el titular de la UFIJ Nº 11. Julio Carrillo, su hijo Roque Damián y Marcelo Donadío están procesados con prisión preventiva, en tanto que Ramiro Tobal se halla prófugo de la justicia.

La organización criminal desbaratada presuntamente planeaba robar 3.000.000 de dólares en Lago Puelo y El Bolsón. El agente fiscal adelantó que a fines de este mes o principios de febrero solicitará a la justicia de Garantías la elevación a juicio de la causa.

Hasta mayo, 18 debates

Juicios. El fiscal Conti detalló que desde principios de febrero hasta mayo inclusive, participará de 18 juicios programados.

Modalidad. En 2017 Conti actuó en un solo juicio por jurados que terminó con veredicto de no culpabilidad en beneficio de Cristian Rubén Rivas y Guillermo Ariel Castro, imputados de un robo calificado.

Disconformidad. “Quedé disconforme después de ese juicio porque el jurado tardó 15 minutos para votar y emitir el veredicto; ni siquiera se tomaron el tiempo necesario para deliberar. Esas personas son las mismas que luego dicen que la justicia deja en libertad a los delincuentes”, opinó Conti.