Guido Pella se bajó y no jugará el ATP de Auckland

El bahiense Guido Pella se bajó del ATP 250 de Auckland y no se presentó ante el uruguayo Pablo Cuevas, por la primera ronda del certamen oceánico que se disputa sobre superficie dura.

La razón, según difundieron desde la organización del torneo, fue una lesión en su hombro izquierdo. Un detalle no menor es que la próxima semana deberá participar del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, por lo que es acertado cuidar de su físico.

Guido Pella has withdrawn from the singles competition due to a left shoulder injury. He is replaced in the draw by Taro Daniel. Ryan Harrison has also withdrawn from the singles competition due to fatigue. He is replaced in the draw by Liam Caruana. Updated Order of Play pic.twitter.com/vvO7cUytXB