Andy Murray se operó y se perderá todo el semestre

El británico Andy Murray se sometió a una operación en la cadera y recién volverá al circuito para la temporada en los torneos en césped en junio venidero, confirmó hoy el tenista a través de su página de Facebook.

"Hoy me he sometido a una exitosa cirugía de cadera en el hospital St. Vincent en Melbourne", escribió el exnúmero uno del mundo en la red social.

"Espero poder volver a jugar al tenis competitivo cuando comience la temporada de hierba", añadió el doble campeón olímpico, quien no juega en el circuito desde que fuera eliminado en los cuartos de final de Wimbledon por el estadounidense Sam Querrey.

En relación a esto, el bahiense Guido Pella, como tantos otros colegas, le envió su saludo: “Espero verte pronto @andy_murray estarás más fuerte, el mundo del tenis te necesita”, redactó en Twitter.

I hope to see you soon @andy_murray you will be back stronger, tennis world need you.