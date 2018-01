Cacho Castaña pidió disculpas por su polémica frase

Cacho Castaña compartió en las últimas horas un video en donde pidió disculpas tras su polémica frase: "Si la violación es inevitable, relájate y goza".

Esta mañana participó del programa "Involucrados" de Mariano Iudica y en el marco de un ida y vuelta de preguntas el cantautor generó polémica con sus comentarios, refiriéndose a que la sociedad está sensible y había que "dejarse de joder".

"Si la violación es inevitable, relájate y goza", dijo Cacho Castaña

En el video el cantautor se mostró arrepentido por sus dichos: "Este video es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije le pido mil disculpas".

"No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario he hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años", sostuvo Castaña.

Y agregó: "Hace 60 años era divertido, hoy en día no es divertido y se me escapó. Tiré el refrán como lo aprendí yo, pero le quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención. Me duele porque me conocen, hace muchos años que me conocen. Sería incapaz de decir algo así en serio. Muchisimas gracias y pido mil disculpas".

Cacho está en Mar del Plata a la espera de dos shows que realizará en el teatro Radio City, los días 24 de enero y 7 de febrero. (Infobae y La Nueva.)