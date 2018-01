Incendio en la Torre Trump de Nueva York: al menos dos heridos

El techo de la Torre Trump de Nueva York se incendió esta mañana por un supuesto desperfecto en el sistema de aire acondicionado y dos personas sufrieron heridas, según publicó Infobae.

Se trata de un civil, quien resultó con heridas graves, y un bombero que fue tratado por afecciones leves ante la caída de escombros, de acuerdo con la información brindada por las autoridades.

En el lugar trabajaron más de 100 bomberos para apagar las llamas.

NEW: A small fire broke out on the roof of Trump Tower Monday morning, caused by an electrical box, fire officials say. No injuries reported. - @AaronKatersky pic.twitter.com/Vx6YV6O4eE

"Hubo un pequeño incendio eléctrico en una torre de refrigeración en el techo de la Torre Trump", escribió en Twitter Eric Trump, hijo del presidente. Además, agradeció a los bomberos y los describió como "verdaderos héroes". (Infobae, La Nueva y Twitter)

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj