Piden la suba de la tasa de salud

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

Para el oficialismo la salud rosaleña es uno de sus pilares de gobierno.

Solicitó el incremento de la tasa de salud en el impuesto municipal: del 10 al 15%.

La cuestión, luego de la visita que realizó el secretario del área, Carlos Gabbarini, se analiza en el seno de la comisión de Hacienda, Cuentas y Presupuesto del Concejo Deliberante.

"El hospital está creciendo. Creció mucho en los dos últimos años. Necesita fuentes de financiamiento que para la salud siempre son pocas. El municipio, a través del intendente Mariano Uset, hizo un esfuerzo enorme y priorizó claramente el área de salud para el crecimiento del hospital. Lo realizó por una decisión política. Hay un contexto regional que obligó a los hospitales a complejizarse y a tratar de resolver los problemas de salud de la población", dijo Gabbarini.

El funcionario comentó que para el mes de marzo concluirán dos obras y a la otra le quedaría un mes más.

"Habrá siete habitaciones nuevas con dos camas cada una. Se prolongará la sala de internación del hospital; se trasladará el sector de radiología que hoy ocupa un espacio que se necesita para otras cosas. Se lo adosará a lo que es el mamógrafo y se juntará con los ecógrafos. Se creará el departamento de Diagnóstico por imagen por calle Mitre".

"La obra emblema dentro del hospital es la del voluntariado Santa María Goretti. Hace más de 40 años que están las voluntarias. Reclaman un espacio. Ellas siempre me cuentan que el sitio que tienen en la actualidad se los dio mi papá cuando era director. Siempre tuvieron esas promesas de que las iban a trasladar y por diferentes factores ello nunca se pudo cumplir".

Recordó que cuando comenzó el gobierno de Cambiemos fue uno de los primeros reclamos que tuvo.

"Gracias al esfuerzo que se hizo, a la decisión del intendente Mariano Uset y a las obras que se están llevando a cabo, tendrán el espacio que merecen. Ellas colaboraron también en el diseño para que lo requiere su trabajo. En ese sentido todos estamos muy contentos".

Dijo que son trabajos históricos.

"Son obras muy importantes como lo fue en su momento la renovación del servicio de emergencias del hospital que está muy bien. Son trabajos que vienen a acompañar ese crecimiento del hospital".

Gabbarini admitió que está un poco preocupado porque se necesita la financiación.

"Nunca alcanza la plata. Casi el 80% del presupuesto de este municipio es para la sueldos".

Puntualizó que las obras que se están llevando a cabo son con los fondos provinciales,

Dijo que el plantel de médicos se fue incrementando.

"Tenemos especialistas de muchos años y algunos que fueron incorporando en estos dos últimos años. Muchos de ellos son los que denominamos los prestadores de servicios. No son médicos que pertenecen a la planta del hospital, pero que vienen a cubrir las necesidades del alguna especialidad, Tenemos prestadores quirúrgicos. Por ello el hospital tuvo que hacer cirugías nuevas: otorrinolaringológicas, oftalmológicas gastroenterológicas, traumatológicas, generales, vasculares y urológicas. Diferentes tipos de cirugías que no se habían realizado nunca".

Dijo que hay una clara determinación de que el paciente de Punta Alta se atienda en Punta Alta.

"A los ediles les dije que la salud tiene que ser una política de Estado. Más allá de lo que uno pueda durar en el cargo, ojalá que se siga manteniendo este tipo de política. Soy un ferviente defensor de la salud pública. Creo que la salud es un deber del Estado, más allá de que se tiene que complementar con la actividad privada porque si no es muy dificil. Los insumos son costosos, la aparatología es costosa".

Gabbarini dijo que el hospital tiene un ingreso por PAMI e IOMA que es fundamental.

"Tenemos un sistema de facturación bien aceitado. Las obras sociales tienen sus inconvenientes para pagar, sus demoras".