Medido y pago: en febrero regirá otra forma de control del tiempo

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

En el mes de febrero comenzará a implementarse en la ciudad un nuevo método de control del estacionamiento medido y pago.

Abigal Gómez dijo que la premisa es facilitarle la vida a la gente.

La secretaria de Gobierno, en el palacio comunal, manifestó a "La Nueva." que se firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, con el Centro Superior de Procesamiento de la Información.

"La notamos como la oferta más conveniente donde se bonifican los primeros meses y el costo, luego, es mínimo para el municipio".

Expresó que en un primer momento costará adaptarse al cambio. "Es un cambio que la gente pedía; pedía modernizarse".

Dijo que la persona tiene dos formas de poner el estacionamiento medido y pago.

"En una tiene que crearse una cuenta virtual, un usuario, un número, en el cual se le deposita dinero en un kiosco, por home banking, Rapipago, Pago Fácil. Cuando llega al estacionamiento descarga la aplicación en su celular, la abre y le pone alta. Se baja del vehículo, hace sus cosas, regresa y le pone baja antes de arrancar".

Dijo que en ese caso la persona va a consumir el tiempo que estuvo. "Se fracciona cada 15 minutos. Y el monto mínimo será de dos pesos".

"Hoy le cuesta más tiempo ir a comprar una tarjetita --el sistema está aún en vigencia--, encontrar una lapicera y colocarla en un lugar del auto que no se vuele".

Expresó que el usuario tendrá que contar con un celular donde se pueda descargar una aplicación (por el apple store o el kiosco de Google, de android).

Gómez dijo que la segunda opción será la compra de crédito, en un kiosco, en un comercio adherido,

"Pido, con mi número de patente, por ejemplo, que me carguen ocho pesos, en el caso de una hora o cuatro pesos para la media hora. A diferencia del primer caso, el usuario que emplee menos minutos para realizar sus tareas perderá el tiempo restante. Esa es la diferencia, Queremos que la gente utilice el primero. Es más fácil, más cómodo".

Dijo que el comerciante tiene la obligación de darle un comprobante. "No hace falta dejarlo en el auto porque el sistema le da el alta. Ello también representa una comodidad. El monto se carga en la nube del sistema".

Dijo que los inspectores cargarán las patentes en sus celulares.

"El sistema solo confecciona o no la multa. Si la persona tiene tiempo o lo compró en un comercio y dio el alta en su cuenta aparecerá en verde. Si no lo hizo en rojo y allí se genera la multa".

Opinó que es más conveniente desde todo punto de vista porque se evitará el papelito, la contaminación del medio ambiente. "También la relación con los comercios. Habrá más negocios adheridos porque también lo comprarán en forma virtual. Es muy parecido a recargar el celular. Es la tendencia. El presente mes será de concientización y de capacitación a las personas".