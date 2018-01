Revisiones en la comuna: ¿Controles para el personal del Hospital Municipal?

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El director del Hospital Municipal, doctor Gustavo Carestía, confirmó ayer que existe un proyecto para avanzar con controles en el personal del Hospital Municipal a través de la puesta en marcha de una Subdirección de Recursos Humanos, pero que por el momento es una idea y que no hay nada en marcha.

“La Nueva.” pudo acceder a la iniciativa porque se publicó en las últimas horas en la web comunal de Gobierno Abierto. De hecho, el proyecto lleva el número de decreto 3141/2017, tiene fecha del 21 de diciembre pasado y se pretendía que entrara en vigencia a partir del 1 de enero de 2018.

Desde el centro asistencial mencionaron que ese decreto aún no fue firmado por el intendente Héctor Gay, que se trata de un borrador y que podría sufrir modificaciones.

Lo cierto es que reconocieron que el objetivo que se persigue es reestructurar el área de recursos humanos para obtener detalles de las horas y la distribución de los 885 empleados del hospital.

En el documento se afirma que la “Subdirección de Recursos Humanos tendrá la función de tener datos ciertos sobre la cantidad, calidad y ubicación de la planta de personal, nivel y composición de la masa salarial, antigüedad, capacitación, ausencias, licencias, sanciones y todo otro dato de interés relacionado” de quienes se desempeñan en ese centro asistencial.

En otro documento se designa a cargo del área a la contadora general del Hospital, Úrsula Conradi. Además se le otorga una bonificación salarial acorde a su nueva función.

De todos modos, en el documento se afirma que “el cargo para ocupar dicha Subdirección no incrementará la planta presupuestada, dado que la reestructuración se efectuará a partir de movimientos internos del personal”.

En los considerandos de la iniciativa se afirma que “sería de gran utilidad realizar la reforma de esta área buscando obtener, a través del proceso de liquidación salarial automatizado, información oportuna acerca de la ejecución de las horas hombres aplicadas en las distintas producciones de servicios que se realizan”.

Al mismo tiempo, el texto manifiesta que “sería conveniente efectuar una revisión integral de las normas y procedimientos existentes, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente, así como programar el gasto en personal tanto en términos físicos como financieros, y evaluar el comportamiento del mismo en el tiempo”.

Por último se asegura que “las medidas permitirían el seguimiento en detalle de un rubro que asume una proporción muy significativa dentro del total del gasto del Hospital”.

“El mejor conocimiento respecto de la cantidad y composición del recurso humano que conforma el plantel posibilitaría la planificación de actividades permanentes de capacitación, permitiendo esto, actualizar o reconvertir las aptitudes de la planta y ejercer más eficientemente sus tareas”.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales dijeron que no estaban al tanto de la iniciativa.

El proyecto se da a conocer mientras el Municipio y el gremio se encuentran enfrentados por la revisión de horarios que afectaría a cientos de empleados del Estado local.