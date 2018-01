Los revisteros se reinventan gracias a los objetos de colección

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Ya no quedan tantos kioscos revisteros, tal vez unos 25 en toda la ciudad. Luego de haber perdido terreno por el avance de internet, desde hace dos años una moda no tan novedosa les permite a los que viven del rubro repuntar en las ventas y llegar con más tranquilidad a fin de mes.

Se trata de la venta de objetos coleccionables -–de lo más variados-- a través de revistas que salen mensual, quincenal o semanalmente y pueden llegar a costar hasta 350 pesos. Los bahienses, cada vez más, responden a la oferta y dejaron ver un perfil coleccionista insospechado.

La oferta, difícil de detallar, puede incluir desde autitos clásicos hasta aviones de la Segunda Guerra Mundial, pasando por planetas del sistema solar, insectos, muñecos de distintos superhéroes, pinturas o cascos de Fórmula 1.

“Más del 70 % de las ventas corresponden a colecciones, superhéroes de una marca de historietas, después de la competencia, autos argentinos que hicieron historia, soldaditos, de lo que sea. Todo lo que tengo en el escaparate está pedido, trabajado por encargue. Los coleccionistas son todos adultos y en su mayoría gente con buena posición económica”, explicó Marcelo Martínez, propietario del puesto de Aguado y Zapiola.

Según comentó, las revistas que acompañan a los objetos de colección pueden llegar a costar hasta 350 pesos, algunas salen incluso semanalmente y no suelen traer mucho texto, sino un afiche con una descripción del artículo coleccionable.

Aldo Alberto Gamboa es conocido en nuestra ciudad, además de por tener un perro --Buddy-- que va solo hasta el almacén para comprarse el alimento balanceado, por ser el revistero del barrio Pacífico desde 1999.

“La gente colecciona cosas de todo tipo, es increíble. Recién una señora se llevó partes del sistema solar para los dos hijos, hace rato otra vino por un reloj, que cuesta 203 pesos", contó.

"También se venden muchos libros de colección, ojo, y por estar exentos de ciertos impuestos, en los revisteros los vendemos a mitad de precio que las librerías”, aclaró Gamboa.

“Esa colección del cuerpo humano –-dice, señalando una puerta del escaparate-- tiene alrededor de 80 entregas, de las cuales recién van unas 40. La gente se engancha y sigue hasta el final. Para armar un Ford Falcon miniatura son como 120 piezas, algunas colecciones duran hasta 3 años”, agregó.

Más allá de que los objetos de colección representan en el universo de sus ventas alrededor del 60%, el dueño de Buddy destacó que, pese al avance de internet, “la gente sigue leyendo”.

“Tengo clientes que me cuentan que en la computadora leen 5 diarios distintos, pero que el diario de papel lo vienen a comprar igual porque les gusta”.

Con respecto a las revistas, el canillita explicó que muchas siguen vendiéndose muy bien, como las de pesca, aventura, historia, ciencia, arquitectura, decoración y consejos para novias y quinceañeras.

En el caso de las publicaciones sobre la farándula, bajaron un poquito las ventas. Además, Máxima Zorreguieta destronó a Susana Giménez y ahora son sus tapas las que más venden.

Para las chicas no hay tanta oferta

Hugo José Urban tiene 73 años y el puesto de diarios y revistas hace más de 50, en Chiclana metros después de Colón.

“El último año hubo un vuelco muy grande hacia lo coleccionable, me salvó a mí y salvó a muchos de la actividad. Son revistas, pero mezcladas con un muñeco, un autito o cosas así. En este momento tengo 50 colecciones distintas en venta”, explicó.

El experimentado vendedor destacó las colecciones de libros, que “están a mitad de precio que en una librería”, y que los clientes son tanto chicos como adultos.

Además, anticipó que para febrero o marzo probablemente salgan decenas de nuevas colecciones y opinó que “mientras que para los nenes varones hay muchísimas cosas, para las nenas no tanto, y eso es algo que quienes generan productos en este rubro deberían explotar”.

Por último, Urban destacó la ayuda que el auge de lo coleccionable significó para el sector, aunque puso en duda cuántos años durará la nueva moda, y comentó que le gustaría que la gente volviera masivamente a leer.

“Se puede lograr, es una misión conjunta para editores, distribuidores y vendedores, pero la gente tiene que volver a leer”, deseó.