Los distintos legados de Luis Novelli, pionero de la energía eólica

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com



"Una industria bahiense al servicio del campo argentino". Ese era el slogan de Luis Novelli en la década del 40, para su fábrica de aerogeneradores LN, una de las primeras del país especializada en el diseño, fabricación y venta de productos capaces de convertir la energía eólica en eléctrica.

Novelli llegó a nuestra ciudad en 1921, a sus 19 años de edad, desde La Spezia italiana, una ciudad a medio camino en Génova y Pisa, recostada sobre el Mar de Liguria.

Tenía titulo de perito electrotécnico y rápidamente comenzó a trabajar en una empresa del ramo. En 1944 abrió su propio negocio en calle Buenos Aires (hoy Hipólito Yrigoyen), el cual mudó, en 1949, a Brown 654, donde consolidó su prestigio.

Novelli no sólo era trabajador. Era además un creativo. Para los primeros años de la década del 50 completó el desarrollo de una técnica todavía en pañales pero llamada a revolucionar el mundo energético.

Novelli patentó un aerocargador, que se difundió por todo el país, con la marca "L.N".

Contaba con una aeroturbina vertical que presentaba aletas autorreguladoras, conformando uno de los métodos más eficientes para la transformación eólica en energía eléctrica o mecánica.

El mecanismo se adecuaba al ángulo de incidencia del viento y además Novelli perfiló las hélices, de modo de tener un 50% más de rendimiento que cualquier otro modelo del mercado.

Más allá de sus aportes técnicos, Novelli ideó dos obras edilicias singulares. Por un lado, su negocio de calle Brown, con una fachada con tres círculos en sobrerrelieve.

El central, más grande, contenía unas hélices para medir la velocidad del viento. Los dos del costado tenían equipos para medir la temperatura y la presión.

Este diario, en su momento, definió al frente como "un servicio meteorológico de carácter público".

La segunda obra, mucho más emblemática todavía, fue su vivienda familiar para los fines de semana, una de las casas fundacionales de la localidad balnearia de Pehuen-Co. Es la conocida Casa-Barco, inspirada en el barco "Roma" que trajo a Novelli desde su país.



La obra fue inaugurada en noviembre del año 1954, rompiendo una botella de champagne sobre su "casco", clásica ceremonia para las embarcaciones que son botadas al mar.

El edificio medía “50 metros de eslora y 10 de manga” y repetía en cada una de sus partes hasta el mínimo detalle del buque, incluso con el dibujo de chapas y bulones, sus escaleras y hasta un ancla.

El diseño lo obligó a resignar luz natural y cada habitación dispone de la característica ventana ojo de buey.

La planta baja está organizada en tres dormitorios, baño y cocina comedor. La superior cuenta con el puesto de mando, su timón y un ventanal orientado hacia la calle. Novelli la habitó hasta 1964, año de su fallecimiento. Luego pasó a otras manos.

Ahora está a la venta: cuánto cuesta

La famosa casa barco salió a la venta en los últimos días, con el negocio en manos de una inmobiliaria local.

La oferta tiene su costado particular, ya que se trata de un paquete que, además de la vivienda, incluye un terreno lindero, totalizando 2.400 metros cuadrados.

La propia inmobiliaria tiene para el lugar un anteproyecto de un complejo turístico que incluye hotel y restaurante, con la casa como parte del conjunto.

El precio total es de 305 mil dólares y el adquirente estará en libertad de tomar o no esa propuesta, que la inmobiliaria entrega sin cargo.

Considerando que se trata de una obra emblemática para la localidad balnearia, este diario consultó al intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, si existía alguna posibilidad de que el municipio se interesase en su adquisición. "No a ese valor", refirió, contundente, el jefe comunal.