Se vienen la semipeatonal y un crucero turístico, mientras sigue la bronca por varios aumentos

--Así es, sobre todo porque el Ejecutivo municipal seguirá firme en su postura, la cual, según me comentaron, recibió un apoyo total por parte de la Provincia. El viernes incluso llamaron al despacho del intendente los ministros de Gobierno, Joaquín de la Torre, y de Trabajo, Eugenio Villegas.

--Así que la cosa no pinta nada fácil.

--No, sobre todo porque en lo que hace a los controles de tránsito y en la carrera de Reyes la mano que dio la Policía Local fue muy importante y la Municipalidad no tuvo que pagar horas extras. Ah... me olvidaba un datito. Me comentaron que alguien, que no es precisamente Héctor, ni funcionario municipal, ya habría tenido que suspender un viaje a Cancún por este tema. Pero no me pidas el nombre.

--Ok, pero al menos podrá enfriarse la calentura en las aguas del Balneario Maldonado.

--El sí, pero si tiene hijos chiquitos o nietos no.

--¿Por?

--Porque la pileta para chicos, donde se habría producido el problema con los casos de disentería, va a abrir recién el miércoles. En la Comuna quieren ser muy cuidadosos con el mantenimiento de las aguas. Igual te adelanto que va a haber controles estrictos para evitar el ingreso de personas con remeras o chicos con pañales porque eso absorbe el cloro, entre otras medidas.

--¿Algún otro tema municipal?

--Varios, pero sigamos con uno positivo: entre mañana y el miércoles arrancan las obras en la semipeatonal de calle Alsina, desde Soler a Dorrego.

--Es cierto, una buena. ¿La idea es que tenga un perfil similar a la del tramo San Martín–Soler?

--Así es, se hará con el mismo estilo. Las obras costarán más de 16 millones de pesos, estarán a cargo de la firma Carcereny y deberán estar terminadas a fines de mayo.

--Ya que hablaste de plata. ¿Cómo anduvo el plan de regularización de deudas?

--Según me comentaron en la Muni están muy contentos, con unos 100 millones de pesos y más de 11.000 acuerdos logrados.

Las tasas en un cementerio saturado

--Aunque los que no parecen muy contentos son los contribuyentes por el aumento de la tasa de cementerio que dio a conocer el diario el domingo pasado. Me parece que se les fue la mano, estamos hablando de 200 pesos anuales a 1.590 en el caso de una sepultura. Más del 500 por ciento. Tremendo.

--Coincido, aunque, según estuve averiguando, la causa de semejante ajuste tendría su explicación...

--Dale, me interesa...

--En primer lugar, la falta de espacio. Acordate que en 2009 ya se afirmaba en el Municipio que había cementerio para diez años, así que se estaría en una situación muy complicada en ese sentido. Y te digo más, la decisión del aumento habría surgido del área de Infraestructura municipal como consecuencia de este problema.

--Supongo que la idea es incentivar las cremaciones. Una práctica que sigue en constante aumento...

--Sí, y según sostienen en la Muni, el costo de la cremación se mantiene mucho más bajo que en otros distritos. Para los residentes anda en los 3.000 pesos y para los foráneos 5.000. De todas formas la gente ya se está haciendo notar su malestar.

¿El boleto más caro del país?

--No es para menos. ¿Y qué me decís del aumento en el boleto de ómnibus? Me imagino que habrás leído en “La Nueva.” y en cualquier diario del país que Bahía Blanca tiene el boleto más caro de la Argentina.

--Sí claro, como dejar pasar por alto un tema tan sensible, aunque te diría que este es un problema local de larga data y que refleja una de las principales desventajas que tiene nuestra ciudad frente a otras.

--¿A qué te referís?

--El tema es largo, pero vayamos por parte así me puedo hacer entender mejor. En líneas generales, Bahía tiene una dispersión de población y extensión horaria de actividades que hace que el índice pasajero kilómetro sea un 20% más bajo que lo deseable. Hoy suben 2 pasajeros por cada kilómetro que recorre un ómnibus, mientras que en otras ciudades como Mar del Plata, Rosario y Madryn, por ejemplo, suben tres y el costo por kilómetro es prácticamente el mismo en todas, lo que hace que ese costo, en Bahía, deba pagarse entre menos gente. ¿Me seguís?

--Perfecto.

--Bueno, por eso te digo que el tema es estructural y además, habría que ver si realmente es el más caro del país, aunque no te estoy diciendo que el estudio realizado por el ministerio de Transporte de la Nación esté mal hecho.

--Ahí me perdí. Agudizá el ingenio para que te entienda.

--Ok. Desde hace unos años la Municipalidad viene destinando fondos a subsidiar el pasaje de bondi a quienes más lo utilizan, esto hace que si bien la tarifa plana, que es la que determina de manera pura el índice pasajero kilómetro es alta, pero sólo la paga el 30% de los pasajeros. De ahí que el boleto promedio de Bahía no termine siendo el más caro del país. Durante 2017, si bien la tarifa plana era 12,55 pesos, el boleto promedio fue 7,41 pesos.

--¿Y con el nuevo aumento?

--Con la nueva ordenanza se eliminaron algunas categorías con descuentos y el boleto medio seguramente subirá porcentualmente más que la tarifa. Es decir, si el boleto aumentó un 38%, la tarifa media va a aumentar un 45/50% y se estima que va a rondar los 11 pesos. Entonces, si terminás comparando la tarifa media, Bahía ya no tiene el pasaje más caro del país sino la tarifa plana más cara.

--Ok, pero vos primero mencionaste que Bahía tiene un problema estructural que la hace poco eficiente para cualquier sistema logístico.

--Claro, es una ciudad extensa. Es cara la movilidad de personas y cosas. Gasta mucha energía para funcionar. Lo mismo pasa con la red de agua y de electricidad, con su red vial y con el costo de brindar seguridad y cualquier otro servicio que en ciudades compactas, donde se comparten más los costos.

--¿Pero si se logra subir más gente al transporte público no bajarán los costos?

--Tengo mis dudas, porque seguramente se subirán en horarios pico y habrá que poner más ómnibus. En los 80, con un 50% más de pasajeros, el índice pasajero kilómetro era parecido al actual. Me parece que ya es tiempo de empezar a buscar otras soluciones.

--De ahí tu bronca el otro día cuando se aprobó el boleto en el Concejo.

--Y claro. Hasta ahora todo se resume al oficialismo pidiendo aumento del boleto y a la oposición diciendo que no, algo de pirotecnia verbal y luego cada uno a su casa. En mi humilde opinión, ya es tiempo que empezar a buscar soluciones a esos problemas estructurales que tiene la ciudad y que los termina pagando el usuario, tanto de colectivos como de cualquier otro servicio.

Se acerca el Med Queen

--Ok, pero cambiemos un poco la onda y vayamos a un tema mucho más grato que te va a sorprender.

--Uhh... por fin traés algo. Espero que sea bueno.

--Por supuesto. Cruceros a Bahía. ¿Te va?

--Sí claro, pero Brasil no es novedad...

--No me refiero a Salvador de Bahía, sino a Bahía Blanca amigo.

--Epaaa. Ahí me sorprendiste. ¿De qué se trata?

--Mirá, por lo que pude averiguar ya están muy avanzadas las gestiones de una empresa argentina para tomar a nuestra ciudad como escala en una línea que hará el sur del país. La nueva compañía se llama Alteza Cruises y comenzará luego de Pascuas con una línea que saldrá de Buenos Aires y tocará los puertos de Mar del Plata, Madryn y Ushuaia.

--¿Y Bahía Blanca cómo juega en esto?

--Por lo que sé hay más del 90% de posibilidades que el crucero Med Queen, con capacidad para 500 pasajeros, haga escala en Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia. En la movida está trabajando la Muni, a través del subsecretario de Producción, Pablo Pussetto, en conjunto con el Consorcio del Puerto. Aún no está definido si el barco hará noche en Ingeniero White o estará varias horas. Serán unos cinco viajes entre marzo y noviembre.

--Una buena noticia, sin dudas.

--Así es, pensá que el último crucero que estuvo por acá fue el National Geographic Explorer, que paró unas horas y los turistas pudieron recorrer la colonia de loros barranqueros en la avenida Cabrera antes de seguir viaje a Sierra de a Ventana.

--¿De la región tenés algo?

--Sí, y variadito. Arranco con un alegrón que tuve precisamente hoy a la mañana, leyendo “La Nueva.” el regreso de un querido compañero de tantos veranos...

--¿Yo?

--¡El suplemento “Bronceado”! Un placer enorme volver a llenarme los ojos de verano, arena, playa, mar, sol...

--Alguna chica linda...

--Eh... bueno, para qué mentir: sí, también. Un gran laburo de los muchachos de Fotografía del diario y la gente de Regionales. Todo esto sumado al trabajo del Espacio “La Nueva.” en LU2 y lanueva.com desde el Complejo Americano. Te juro que repasando las páginas del Bronceado me volvió aquella sensación de querer armar un bolsito de urgencia y salir para la playa esta misma mañana. Qué privilegiados que somos los bahienses al tener semejantes playas a una hora de distancia.

--Pará, pará... Vos te las tomás a Monte ¿Y yo acá, solo con el cafecito?

--¡Ja, ja, ja! Bueno, sigamos. Te cuento que, así como “Bronceado” me alegró el día, en la semana hubo algunas confirmaciones que le causaron la misma sensación a los intendentes de la región.

--Contame.

--En algunos despachos de La Plata anduvo circulando esta semana la lista de los fondos extra que llegarían durante el año a los 135 partidos bonaerenses, gracias a la adhesión de la Provincia al Pacto Fiscal que propuso el presidente Mauricio Macri.

--¿Buenos números?

--Sin dudas. En principio, habría más de 4.800 millones de pesos extra para todos los municipios, que se repartirán según el Código Único de Distribución, el famoso CUD. De ese total, casi 486 millones de pesos vendrían para la Sexta Sección Electoral.

--Bahía encabeza el ránking del sudoeste, imagino.

--En efecto: entre fondo sojero y aumento de coparticipación, y siempre en base a la planilla que anduvo circulando por los pasillos de Economía, llegarían 67,3 millones de pesos extra.

--Completame los primeros puestos.

--A Coronel Suárez vendrían 36,4 millones más; a Patagones, 35,9 millones; a Tres Arroyos, 31,2 millones; a Villarino, 29,1 millones; a Saavedra, 26,5 millones; y, a Puan, 24,6 millones.

--Todos arriba de los 20 millones de pesos...

--No todos. De los que quedan de la región del Sudoeste, por ejemplo, Pringles recibiría un adicional de 21,7 millones de pesos; Dorrego, 20,3 millones; y, Adolfo Alsina, 20,2 millones. Sin embargo, a Coronel Rosales llegaría un extra de 19,3 millones; a Tornquist, 18,6 millones; a Guaminí, 15,5 millones; y, a Monte Hermoso, casi 9 millones de pesos.

--Igual es buen dinero...

--Por supuesto, sobre todo tomando en cuenta cómo terminaron 2017 algunas comunas, algo de lo que hemos hablado extensamente en esta mesa de café. En la Provincia creen que, en la medida en que esos fondos fluyan y los municipios hagan su parte bajando el gasto, lo que implica que cumplan con la Ley de Responsabilidad Fiscal, el cierre de 2018 será mucho menos tumultuoso que el del ejercicio que pasó.

--Sigamos.

--Una cortita y al pie: el jueves se reanudaron los viajes de los camiones que llevan las partes de los molinos que se están instalando en el parque eólico La Castellana, en Villarino.

--El viernes pude ver el transporte de un aspa y cuatro torres. Me sorprendió el operativo, una vez más. Es algo imponente.

--Sí, pero ojo al circular por las rutas 3 sur y 252, que la idea es que el traslado continúe.

--Veo que hoy estás positivo con la data de la zona. Toda buena onda.

--No tanto, mi amigo. Te anticipo algo: hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir la semana que viene en Suárez, donde el gremio municipal y el intendente Roberto “Pachi” Palacio están por definir con qué aumento arranca el año.

--¿Por?

--Porque estamos hablando de uno de los distritos más importantes de la región, administrado por un intendente de Cambiemos al que desde La Plata le vienen insistiendo con una pauta de aumento salarial para 2018 que ronde el 16% y que los gastos corrientes del municipio no superen la meta inflacionaria del gobierno.

--Tengo entendido, precisamente, que para arrancar el año el intendente propuso una suba escalonada del 8%. Ese porcentaje dice mucho...

--Así fue, y además ofreció implementar un esquema para que, de aquí a mediados de 2019, el salario básico municipal se equipare al mínimo, vital y móvil, algo que está previsto en la nueva ley de empleo municipal. Se espera la respuesta del gremio para mañana. Pero atento al dato: no sólo los ojos de los suarenses están siguiendo de cerca las negociaciones.

--¿Vos decís que otros intendentes de la zona están mirando de reojo?

--De la zona y de La Plata también. Para Cambiemos sería todo un logro arrancar el año con uno de sus intendentes cerrando la pauta salarial del primer semestre en torno al 8%.

--Hablando de intendentes, pero en este caso justicialistas... ¿irá alguno de la zona al cónclave que se está organizando en Pinamar para darle continuidad a encuentro Menéndez-Massa de esta semana, con vistas a unificar al PJ y al Frente Renovador?

--Mirá, el viernes estuve sondeando a allegados a dos peso-pesado de la región, y me dijeron que por ahora ambos referentes están tranquilos, esperando “algún que otro llamado”. Uno de ellos me confió incluso que no hay certezas de que la reunión se vaya a hacer la semana que viene, y aclaró que, de hacerse, sería un encuentro muy reducido.

--Asistan o no... ¿pulgar para arriba a una posible unificación o no?

--Te lo contesto con la frase que tiró por whatsapp un dirigente de la Sexta cuando el viernes le consultaron eso mismo: “si para 2019 no nos juntamos, no ganamos”.

