"La justicia se volvió injusticia", dijo la hija de Etchecolatz sobre la prisión domiciliaria de su padre

Mariana Dopazo, hija del genocida Miguel Etchecolatz, cuestionó hoy el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a su padre y señaló que "una vez más la justicia se volvió injusticia".

La mujer, que se cambió el apellido e integra el colectivo Hijos y ex Hijos de genocidas, aclaró que "rechazar la domiciliaria de Etchecolatz no significa no valorar la Justicia".

"Rechazar la domiciliaria de Etchecolatz no quiere decir no valorar la Justicia. Rechazar la domiciliaria de Etchecolatz quiere decir que se rozan a contrapelo lo traumático y el horror que sabemos son siempre actuales, siempre vigentes", explicó en una columna publicada en el portal elcohetealaluna.com.

Dopazo defendió las movilizaciones que en estos días inundaron las calles de Mar del Plata para repudiar el beneficio a Etchecolatz.

"Acá no hay un grupo de locos sueltos queriendo escrachar a alguien. No son 'algunas' personas. Estamos hablando de una sociedad que piensa otra cosa. Y 'eso' tiene que ver con lo que ocurre: denunciar y poder no estar de acuerdo porque si la Justicia fuese justa, a lo mejor la reacción del sujeto social sería otra", argumentó. (NA y La Nueva.)