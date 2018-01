El encuentro es en la plaza central del pueblo el domingo a las 17. En ese momento el pueblo entero confirmará que don Tomás ama a Lucía.

A esa hora el paseo dominguero se detendrá y se convertirá en una voz baja que llegará hasta el pueblo vecino.

Todos saben que don Tomás ama a Lucía desde hace más de 20 años, cuando ella apenas tenía 15 y él ya andaba por los 28.

* * *

Lucía se fue atrás de ese viajante de la Capital cuando ese señor se enteró de que en el vientre de Lucía había un niño y huyó para no volver jamás a Los Aromos.

Cuando Lucía tocó timbre en lo del viajante, una mujer con un niño en brazos le dijo:

-Mi marido viene a las 7, ¿qué necesita?

Lucía se guardo las lágrimas y su dignidad. Volvió a la estación y a Los Aromos. Más rápido de lo que pensaba.

* * *

-¿Por qué ahora don Tomás?

-Porque ya no aguanto más. Porque ya se me está reventando el corazón –don Tomás siempre vivió en el campo, no era un poeta. Pero desbordaba de amor hacia Lucía.

-¿Nunca le dijo nada?

-Pero ¿no es obvio cada vez que vengo a buscar la alfalfa?

-Quizás no tanto para Lucía.

-Pero vamoooooos… si la miro siempre… sus ojos… su mirada como triste.

-No alcanza don Tomás.

-Bueeeeenoooo por eso. El domingo nos vamos a encontrar en el banquito frente a la iglesia.

-¿Ella le dijo que sí?

-Si.



* * *

Los Aromos tiene una cita el domingo a las 5 de la tarde. En el paseo dominguero, un amor de más de 20 años tendrá un veredicto.

Don Tomás dirá una verdad que conoce todo el pueblo. Y Lucía… Lucía será la cruel, la santa, la codiciosa, la conformista… La que no podrá escapar de las lenguas de Los Aromos tome la decisión que tome.

Lucía no parece preocupada. Hace 20 años que está en las lenguas de Los Aromos.