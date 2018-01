Vidal afirmó que son 7.900 los policías que están fuera de la fuerza por corruptos

La gobernadora María Eugenia Vidal dijo esta noche que son 7.900 los policías que están fuera de la fuerza por corruptos y afirmó que "vamos a seguir, no es una purga, es una política".

"A veces pasan muchas cosas que la gente no sabe pero que van avanzando", comentó Vidal en el programa inaugural de La Noche de Mirtha en Mar del Plata.

Por otro lado, agregó que "todavía falta mucho; pero empezamos, que es lo importante. Hay más de 2.200 obras, todos los municipios tienen obras, no hay un vecino que pueda decir que en su municipio no se hizo o no se empezó una obra".

Con respecto a la posibilidad de ser candidata en 2019, dijo que "no lo decidí, falta" y Mirtha le alentó "¡sea candidata, la gente la va a votar, la gente la adora".

"Hay que hacer mérito todos los días, no hay que dormirse en los laureles", finalizó la mandataria provincial. (La Nación y La Nueva.)