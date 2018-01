Una consulta cada 6 minutos en la guardia del Hospital Municipal

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Hace tiempo que las autoridades del Hospital Municipal señalan que la guardia trabaja al máximo de su capacidad, con una demanda cada vez mayor y compleja en cuanto a la diversidad de dolencias.

El año que acaba de terminar no fue la excepción: en ese sector se atendió a un total de 82.913 personas, a un promedio de 227 cada día. Una cada 6 minutos.

La cantidad representa un aumento del 1,70% respecto de 2016, resultando levemente inferior a las registradas en 2015 (83.515); 2014 (85.143) y 2013 (86.231).

La cuestión más singular es que la gente sigue concurriendo por todo tipo de situación, sin tomar en cuenta que se trata de un sector pensado para atender emergencias, es decir, cuando existe un potencial riesgo para la vida.

"El 80% de los casos que atendemos no se corresponde con una emergencia. De todos modos no está mal que se consulte a un médico cuando hay una situación de salud, pero la mayoría de las consultas que recibimos se debieran resolver en un sanatorio o salita médica", señaló el médico Pablo Fernández Keller, jefe de ese área.

El profesional explicó que la disposición de los médicos de la guardia es atender todos y cada uno de los casos que se presentan, pero también se aprovecha la ocasión para explicar a los concurrentes que ese sector está pensado para casos donde se registra un peligro de vida y no hechos a veces menores.

De acuerdo con los datos que pueden consultarse en el portal de Hospital Abierto (hmabb.gob.ar/sitio/habierto), la variedad de patologías que se atienden en la guardia alcanza las 150.

Sin embargo, seis de ellas representan el 50% de las consultas: fiebre sin foco (12,79%), dolor abdominal (9,70%), dolor articular (9,67%), dificultad respiratoria (6,01%), dolor de cabeza (4,66%) y vómitos (4,06%). Ordenado con otro parámetro, el 52% de las consultas son de carácter clínico y el 32%, pediátricas.

El listado se amplía de manera muy variada, con personas que consultan por cuestiones como dolor de espalda, tos, urticaria, conjuntivitis, llagas en la boca, crisis de nervios, quemaduras y mordeduras de animales, entre otras.

Fernández Keller mencionó que el hospital tiene "un plantel adecuado" para atender la actual demanda, más allá de reconocer que en las vacaciones se generan algunas bajas circunstanciales así como mayores derivaciones de la guardia del Hospital Penna, por las obras allí.

En 2017, por otra parte, el Municipal atendió 5.012 personas que sufrieron accidentes, diferenciados entre los originados en situaciones de tránsito vehicular, en el trabajo, domésticos y otros.

De ese total, 1.049 corresponden a accidentes viales.

El 107 y los tiempos de respuesta

También es el hospital con más urgencias derivadas desde el número de emergencias 107. En 2017 este servicio (que antes formaba parte del 911) registró un promedio de 1.770 llamadas por mes, aunque el 15% fueron descartadas por no requerir ambulancia.

Del total de salidas de ambulancias, el 14% fue por accidentes vehiculares. Nicolás Muñoz Cruzado, titular del Servicio Integrado de Emergencias, señaló que en este tipo de incidentes el tiempo de respuesta promedio fue de 8 minutos, mientras que es de 12 minutos "en todo tipo de atención".

Por último, el profesional destacó que la gente se va acostumbrando a llamar al 107 para emergencias de salud, aclarando que en caso de hacerlo al 911 las llamadas se derivan de inmediato al primer número.