Recorte de horas: la Municipalidad y el Sindicato manejan números muy distintos

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El conflicto que mantiene el Ejecutivo comunal con el Sindicato de Trabajadores Municipales parece agravarse con el paso de las horas.

En la mañana de ayer, cientos de empleados colmaron el Palacio Municipal para protestar por la reducción horaria y el miércoles podrían anunciar nuevas medidas de fuerza.

Según el vocero de la intendencia Pablo Romera, de un total de casi 3.000 empleados municipales, 1.381 podrían haber sido afectados por la reducción de horas, ya que no es el personal de guardias o emergencia.

A su vez, aseguró que de ese total, los contratos de 1.166 personas se mantienen como estaban antes del 29 de diciembre, cuando el jefe comunal Héctor Gay anunció que pasaría a situación de revista a todos los empleados.

“Solo a 212 personas se les disminuyó la carga horaria”, afirmó Romera. Al mismo tiempo aseguró que no se conoce el monto de dinero que se ahorraría la Comuna por esas reducciones de sueldos.

Durante la mañana había dicho en LU2 que esa cifra llegaría a 400 empleados, pero que en la lista definitiva, “dada a conocer por la Subdirección de Capital Humano a primera hora de la tarde (de ayer), se determinó que los afectados serían la mitad”.

Los números se contradicen radicalmente con los ofrecidos por el gremio, que sostiene que 1.800 trabajadores son candidatos a sufrir reducciones horarias por la decisión de Gay y que al menos 796 tienen contratos de 44 y 48 horas.

Al mismo tiempo desde el sindicato afirmaron que no le mejoraron los contratos a ningún afiliado, mientras que la comuna dijo que 3 personas pasaron a tener mejoras de 30 a 40 horas semanales.

“El gobierno municipal miente descaradamente en cuanto a las cifras. Los desafío a que den una lista de todos los empleados a los que le sacaron horas”, respondió Miguel Agüero a “La Nueva.” tras el acto en Alsina 65.

Agregó que 21 personas fueron despedidas, mientras que el Ejecutivo asegura que se decidió no renovarles los contratos porque eran personal temporario.

En el acto se criticó duramente al gobierno, hubo cánticos contra el intendente e insultos para el jefe de Gabinete, César Tommasi (foto).

"El intendente me dijo que no iba a hablar, que no quería enfrentarse a ustedes porque sabía que alguien lo iba a put...", dijo Agüero al iniciar su discurso.

Añadió que, al asumir, Gay "recibió un Fórmula Uno y en dos años lo convirtió en una cortadora de césped", y sostuvo que los vehículos con los que cuenta el Municipio no pasan la Verificación Técnica Vehicular de los deterioros que tienen y que Gay mintió cuando dijo que “no venía a cortar ninguna cabeza”.

Incluso Agüero recordó que cuando el intendente trabajaba como periodista tomaban juntos un colectivo de la línea 516, él para ir al hospital y Gay para la radio.

“Volvé a ser el mismo de esos años y vení a hablarle a los que ahora son tus empleados”, pidió el líder sindical mirando desde el hall, hacia la Intendencia.

Las diferencias también se trasladaron a las redes sociales. Agüero le respondió a Romera a través de Twitter, tras varias apariciones en los medios del experiodista.

“A veces el gremio falta a la verdad”, dijo el funcionario en LU2. “Ustedes son los paladines de la verdad y el consenso”, respondió con ironía Agüero.

El conflicto quedará en suspenso hasta el miércoles, cuando el gremio realice una asamblea a las 10 para analizar los pasos a seguir. Ayer hicieron una jornada de retención de tareas mediante la que permanecieron en los puestos de trabajo pero sin atender al público o cumplir funciones.

Les bajaron horas a empleados del Concejo

El presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, se reunió en las últimas horas con trabajadores del legislativo para comunicarles que sus contratos pasarán a ser de 44 horas, en lugar de 48.

La medida alcanza a unas 30 personas --de un total de 44-- que estimaron que, a partir de febrero, perderán entre 2.000 y 4.000 pesos mensuales dependiendo de la antigüedad.

Tras el encuentro varios se mostraron angustiados. “Nos molesta que la reducción se haga en nuestros salarios, que somos empleados. Los sueldos de la planta política no se tocaron”, comentó un trabajador.

Los empleados de Sarmiento 12 tenían contratos de 48 horas porque las sesiones ordinarias que se realizan de abril a diciembre suelen extenderse más allá de la jornada laboral. “Una opción será hacer las sesiones más temprano o turnar al personal”, comentó otra empleada.

Además del Concejo, se pudo saber que personal del área de Gobierno y administrativos de otras dependencias sufrieron recortes de horarios.

En su mayoría eran trabajadores con convenios de 48 horas semanales que pasarán a tener una carga de 40. En esos casos puntuales la pérdida de salario supera los 3.000 pesos.