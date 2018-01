Colectivos: solo le devolverán la plata a una categoría de usuarios

Bahía Transporte Sapem (BTS) devolverá la diferencia a quienes están pagando la tarifa plana en el servicio de colectivos en lugar del precio de pasajeros frecuentes solo a aquellos usuarios bajo el régimen de 80 boletos mensuales o más.

No será así en el caso de los frecuentes de 40 a 59 pasajes ni los de 60 a 79, según detalló el titular de BTS y secretario privado del intendente, Tomás Marisco.

"La Nueva." expuso esta semana que desde el 1 de enero todos los usuarios de micros urbanos (excepto los jubilados, discapacitados y beneficiarios de AUH, entre algunos otros) estaban pagando la tarifa plana de 12,55 pesos.

Es decir, no estaban recibiendo los descuentos fijados por los atributos locales. Además de los pasajeros frecuentes de las mencionadas categorías, también perdieron los beneficios aquellos que viajan más de 20 veces al mes y quienes tienen su tarjeta SUBE personalizada.

BTS había explicado que los atributos se deben renovar de manera semestral y vencieron el 31 de diciembre. Pero, en este caso, como los técnicos que manejan el sistema SUBE en la ciudad de Buenos Aires aún no cargaron el nuevo cuadro tarifario tras el aumento aprobado hace un mes en el Concejo Deliberante, el sistema no estaba en condiciones de volver a otorgar los beneficios.

Marisco explicó que para BTS la suba del boleto, de todos modos, rige desde el 1 de enero y que la demora es por una mera cuestión técnica.

Por lo tanto, dijo, los únicos que están pagando de más son los frecuentes de 80 o más boletos, cuya tarifa con el último aumento será de 9,52 pesos.

Agregó que el resto de los beneficios locales quedará por encima de 12,55, apenas se corrijan los precios.