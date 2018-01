Los costos y el clima, los temas de la agenda del sector agropecuario para este año

Guillermo D. Rueda

grueda@lanueva.com

“Quedó ratificado que la cuestión empieza a depender de la toma de decisiones de cada uno. Y el camino, a lo lejos, es lo opuesto a lo que era antes, cuando veías nada más que un precipicio. Ahora hay una loma, una subida, es cierto, y hay que intentar subirla lo mejor posible. En eso estamos”.

Para el presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, Néstor Cenoz, no son pocas las correcciones que se deben hacer aún para lograr que el sector logre plena rentabilidad, pero no deja de admitir que el ambiente para permanecer en este negocio se mantiene firme.

“Lo que puedas innovar y realizar para ser más eficiente en tu producción, te redituará una ganancia extra”, agregó, al tiempo que insistió: “Soy un convencido de que la cabeza te funciona diferente cuando tenés futuro. Justamente, esa es la expectativa que tenemos para este año”, agregó.

Néstor Cenoz, presidente de SRBB.

Al tiempo de los desgloses, Cenoz sostuvo que los números para la agricultura y para la ganadería están “muy finitos”.

“Los costos en trigo, según dos colegas que siembran muchas hectáreas en la zona, están en los 3.000 kilos de costo (NdR: de indiferencia). Para esta región es un número altísimo. Y en las rotaciones de siembra directa en maíz y en soja, que hay poco, no se hace la diferencia de la zona Núcleo, donde se logran 5.000 kilos”, explicó.

Respecto de la ganadería, que es la actividad que desarrolla en el SOB, comentó que se está atrasando respecto de la inflación.

“El año pasado estuvimos muy por debajo de la inflación y ahora seguimos atrasados. Está bien que esta es una época en donde los precios bajan, pero los números también están muy justos”, dijo.

“Al revés de lo que suponen algunos personajes políticos por televisión, donde dicen que el agro está bárbaro porque le sacaron las retenciones, entiendo que eso no es así”, aseguró.

“Con un dólar atrasado siempre iremos por detrás (en el sector agrario). No hay mucho por inventar. Los costos son muy altos y, ahora, se habla de que vuelven a aumentar los combustibles, por ejemplo”, dijo.

También sostuvo Cenoz que el retraso cambiario afecta a las exportaciones de carne vacuna.

“Y ahora tuvimos una mala noticia, ya que la cuota Hilton, que es una de las exportaciones más importantes para nosotros, bajó de 14.500 dólares (NdR: la tonelada) a U$S 12.000 en todo el mundo”, relató.

“Las exportaciones habían tomado un impulso importante en estos últimos meses de septiembre, octubre y noviembre, pero ahora el novillo de exportación está valiendo igual, o un poquito más, que el de consumo. Y uno le invirtió, a ese novillo, 60 o 70 kilos que son muy costosos, porque los últimos cuestan bastante”, explicó.

“Sabemos que vamos a poder exportar, de todos modos, y quedará para más adelante el acomodamiento de precios. Tenemos a China que consume mucha carne y esto depende de nosotros.

Pero insisto: el tema es que haya novillos”, aclaró.

En cuanto a la presión tributaria en la provincia de Buenos Aires, el titular de la SRBB comentó que al campo le sucede lo mismo que le pasa a otros emprendimientos en el país.

“Acá se necesita recaudar porque (el Gobierno) tiene un problema tremendo con los subsidios, con el desequilibrio de la balanza porque se importa más de lo que se exporta, porque entran menos dólares y porque las inversiones no llegan por una extrema cautela”, argumentó.

“Es cierto que tenemos una carga impositiva altísima, una de las más altas del mundo, pero tengo la esperanza de que algún día pondremos en caja todo lo que hay que poner”, dijo.

“Soy consciente de que si nos pasamos regalando el gas, la luz, el agua, la nafta y el gasoil, en algún momento habrá que pagarlo. Lo bueno sería que, haciendo un esfuerzo como el actual, el país se acomode. Que sea un país serio. Y por eso estamos en otra etapa de expectativas”, indicó.

Para Enrique Fortunato, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Bahía Blanca, el cambio de gobierno fue “para bien en todo sentido, y en especial para el sector, ya que los anteriores tenían al campo como un enemigo y muchas de sus acciones eran en este sentido”.

“Lo reconocemos y lo aplaudimos, pero eso no quita que cuando veamos distorsiones, medidas que no son convenientes y demás, lo hagamos saber, como estamos haciendo ahora”, comentó Fortunato.

Enrique Fortunato, titular de la AGA.

En este sentido, sostuvo que sería importante que la relación con el gobierno profundice el diálogo.

“Respecto de la política del sector agropecuario hay mucho por hacer. Por caso, avanzar en lo que se prometió de la desburocratización, que aún es muy grande. El tema tributario también, pero combinadas representan una carga muy pesada para el sector”, dijo.

Uno de los temas que moviliza a los productores es el de la reforma tributaria.

“La que se viene manejando no es influyente para el sector. La presión impositiva sigue siendo muy alta y la reforma no ha cambiado mucho eso. Algunas cosas son ventajosas, como la reducción de sellados, que se le pide a las provincias, o ingresos brutos, pero no son significativas”, agregó.

“A nivel provincial esperábamos algunos cambios para mejor, y no para peor, como el aumento del impuesto Inmobiliario Rural. Lo importante es seguir participando de las discusiones, para que no nos suceda como con la mesa fiscal bonaerense, que se reunió una sola vez, en julio último, y luego nunca más; y un día nos enteramos del aumento del IIR”, indicó.

Fortunato dijo que, en el mejor de los casos, el incremento del IIR será del 50%.

“No es uno de los impuestos más pesados que tiene el campo, al contrario, pero es una suba importante cuando la Provincia había anunciado que el aumento iba a acompañar a la inflación. Esto la supera por mucho”, contó.

“Habría que reconsiderarlo. En especial para el sudoeste bonaerense, porque por más que el ministro (Hernán) Lacunza diga que llevamos un par de años buenos, hay que tener en cuenta lo que pueda suceder cuando clima vuelva a la normalidad en nuestra región, que es lo que se está anunciando, dicho sea de paso”, admitió.

También se refirió el presidente de la AGA al impuesto complementario y a la herencia.

“Hace tiempo que se reclamaba y las expectativas eran que el gobierno provincial lo tenga en cuenta”, dijo.

“El complementario, desde el punto de vista técnico, legislativo y tributario es un disparate y, además, es una sobrecarga que no tiene ninguna razón de ser”, afirmó.

“La herencia o transmisión gratuita de bienes, también es un impuesto que significa muy poca recaudación, pero a aquellos productores que deben realizar una sucesión les representa una carga muy importante. Y el piso a partir del que se tributa es insólitamente bajo, por lo que incluye a casi todas las transacciones”, sostuvo el presidente de Ganaderos.

Sensación que no es tal

* Antenas: “Los productores estamos empezando a sentir que este no será un año lluvioso. Se coincide con la mayoría de los expertos en clima. Estamos con todas las antenas paradas para saber qué va a pasar de acá para adelante”, afirmó Cenoz.

* Etchevehere 1: “La llegada de Luis Miguel al ministerio puede contribuir, aunque no para regalar nada porque debe seguir una línea de gobierno. Es muy coherente y sabe de qué se trata cuando habla. Lo conocemos desde hace muchos años”, agregó Cenoz.

* Etchevehere 2: “Es un empresario, y productor, que conoce la problemática y la ha señalado en más de una oportunidad. Confiamos en que todo eso se ponga en práctica en su gestión, pero hay que admitir que debe tener apoyo del Gobierno”, comentó Fortunato.