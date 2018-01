"Ensangrentada", Natacha Jaitt volvió a denunciar a su expareja por violencia de género

La conductora radial Natacha Jaitt apareció en las últimas horas bañada en sangre artificial en la puerta de los tribunales de Lavalle para denunciar a su expareja por violencia de género.

"Las mujeres no estamos protegidas de nada", aseguró Jaitt a Crónica y agregó que "tengo que estar muerta para que hagan algo".

Entre ella y su expareja existe una perimetral que él violó, por lo que ella arremetió contra la Justicia y dijo que "no está detenido, hay testigos oculares, me intoxicó, me quiso matar veinte veces, me ahorcó, declaró el médico, todos".

Además, en relación a su caso, agregó que "hace un tiempo acá vi a una mujer denunciando y al mes estaba el afiche de ella muerte acá pegado".

"Acá estamos, no pasa nada. El 'Ni una menos' es una mentira, no sirve de nada. Vivo encerrada en vez de estar encerrado el hijo de puta de Luis Mauro Montes, que vive en Mataderos", añadió.

"La próxima soy yo", escribió con la sangre falsa en una cartulina que pegó en la puerta del juzgado.

Hace un tiempo, la conductora recibió un ataque de su expareja y lo hizó publicó en su cuenta de Twitter. (Crónica, Infobae y La Nueva.)