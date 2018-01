Cruces en las redes entre los amigos de Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo

Amigos de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado por su novia de dos balazos en Gualeguaychú, se cruzaron en las últimas horas contra los amigos de la chica en las redes sociales.

"Lo volvías loco, lo tenías harto hija de puta. Le pegabas, lo maltratabas. ¡No lo dejabas vivir en paz! Vas a pagar por todo este dolor puta de mierda", escribió en Twitter una amiga de Pastorizzo.

Luego, la misma joven, dijo que "la amiga que la ayudó a pegarle a Fernando el domingo a la salida de BKN también es otra puta de mierda cómplice".

Después, en esa red social, la amiga de Nahir Galarza que le pegó al joven respondió: " Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así, están errados".

La joven adjuntó también una captura de pantalla de una conversación de Whatsapp que tuvo con Galarza en el que Nahir se refiere a un golpe que su amiga le dio en el boliche a Fernando.

"Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp (sic), con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con él después de eso. ¿Ahora soy culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor gente", siguió.

"Pobrecita de vos, la acompañaste a cagarlo a palos. Allá ella, pero vos sos una violenta también", fue una de las respuestas a la chica.

Además, se sumó un amigo de Pastorizzo y dijo que "igualmente en los audios que había mandado Perry lo dice todo. No tapen gente". (Clarín y La Nueva.)