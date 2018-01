Midget: Las voces del podio de la novena fecha del Estival 2017/18

El podio de la novena fecha del Campeonato Estival de Midget 2017/18 arrojó una particularidad; las tres unidades que lo conformaron se fabricaron y se atienden en el taller de la familia Altamirano. Ello se comprueba no solo en la fisionomía de la estructura, sino también en sus colores: hierros blancos y llantas naranjas.

Brian Altamirano alcanzó su segundo triunfo en la categoría y su segunda clasificación a un Playoff; Roy Altamirano, su primo, vencedor de la tercera fecha, sumó su segundo podio del campeonato, y Leonel Ramos se dio el gusto de firmar su mejor resultado en la categoría.

Aquí compartimos los testimonios de cada uno de ellos:

Brian Altamirano (1°):

“Te sacás una gran mochila de encima. Sabía que tenía un auto rapidísimo, lo había demostrado en la serie y en la semifinal, pero siempre me falta esa cuotita de picardía en la final, algo que por ahí siempre me pasó en finales del certamen pasado.”

“Las veces que largué adelante, por un toque o alguna circunstancia, siempre terminaba relagado. Pero hoy pude poner rápido la rueda sobre el colchón, lo molesté un poco al narigón que venía por ese lado, y después me dediqué a no equivocarme.”

“Venía transitando por unas zanjas y si levantás el pie te come la trompa, asique traté de girar rápido, no levantar y chequear que nada se caiga. Por suerte fue una final cómoda.”

“El auto terminó muy golpeado del toque con Benedetti en la fecha pasada. Por eso el equipo, con mi viejo a la cabeza, laburó como nunca para terminarlo; por lo que este premio es para ellos. Arrancamos el año de manera soñada.”

Roy Altamirano (2°):

“Muy feliz por todo lo que se laburó. Venía viéndolo a Brian y tratando de acomodarme atrás para que nadie lo moleste. El auto funcionó bárbaro y poder hacer un podio con todos chasis hechos en el taller es una enorme satisfacción.”

“Leonel y Sebastián (Burgos) están andando muy bien y eso nos gratifica aún más, porque son autos que se atienden en casa. Nos llena de orgullo por la confianza que depositan en uno y porque se demuestra que pueden ser competitivos.”

“El actual no es el motor que está terminando la familia Etchegaray, pero probablemente ande igual de bien que el nuevo.”

Leonel Ramos (3°):

“Siento que se me saqué una espina muy larga de encima. Siempre supimos que el auto andaba bien, de hecho hicimos un tercer tiempo en series en una fecha. Pero tuvimos cuatro roturas de diferenciales en cuatro fechas, sufrí una descompostura que no me dejó correr, y eso nos hizo perder un montón de puntos”.

“Cuando las cosas no salen, uno se viene abajo; y más sabiendo que se hizo una apuesta tan grande por un producto de calidad. Nosotros decíamos que cuando no se rompa íbamos a andar bien y hoy (por anoche) se nos dio.”

“Fue una final hermosa. Había pensado en tirarme para afuera y correr a fondo, pero por la cuerda el auto fue para adelante así que decidí mantenerme ahí. Después me abrí un poco, traté de correr a Roy un poco y como no pude aseguré el puesto. Mejor manera de empezar el año, imposible.”