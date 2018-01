Canadá: dos aviones chocaron y se provocó un incendio

Dos aviones chocaron hoy en las pistas del aeropuerto internacional de Toronto (Canadá) sin provocar lesiones, a pesar de que el impacto ocasionó un incendio en uno de los aparatos que causó pánico entre los pasajeros.

El fuego originó lógica alarma entre los viajeros, según se pudo apreciar en un video tomado por uno de ellos que rápidamente se viralizó en las redes sociales y portales de noticias de internet.

PHOTOS close up view of the damaged aircraft at Toronto Pearson Airport.



Sunwing tail struck Westjet wing and APU caught fire.



📷 Alban Gutiqi

📷 Supplied#WS2425 pic.twitter.com/1ELXyMQgnh