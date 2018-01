El fiscal agravó la acusación contra Galo Ochoa a homicidio simple

“Elevé la calificación a homicidio simple a título de dolo eventual, artículo 79 del Código Penal, y por lo tanto hay que recibirle una nueva declaración para imputarle el nuevo hecho y dejo en forma subsidaria alternativa el calificativo anterior”.

La frase corresponde al fiscal Marcelo Romero Jardín y se refiere a la situación procesal de Galo Ochoa, el hombre de 41 años que, en claro estado de ebriedad, atropelló y mató a Matías Streitemberger, de 18 años, en la autovía Raúl Alfonsín y Milún, durante la madrugada del pasado 1 de enero.

Romero Jardín, en diálogo con “La Nueva.”, sostuvo que a raíz del cambio de la calificación Ochoa será nuevamente indagado hoy a las 10 en la sede de la Fiscalía, situada en calle Estomba 127.

Previamente, Ochoa, quien conducía un automóvil Subaru y al momento de realizarle el test de alcoholemia le dio 1,97 de nivel de alcohol en sangre, había sido imputado del delito de homicidio culposo agravado que prevé penas que van desde los 3 a los 6 años.

Cabe recordar que, el pasado miércoles, asesorado por el defensor oficial Germán Kiefl, Ochoa se había negado a declarar y había solicitado su excarcelación.

A partir de esta nueva calificación las penas previstas van de 8 a 25 años y el delito no es excarcelable.

De esta manera, la decisión del fiscal coincide con el pedido de Sebastián Martínez, abogado de la familia Streitemberger, quien sostenía que “a esta persona –por Ochoa-- no se la puede tratar judicialmente como a aquel que realmente le sucede un accidente sin intención, sin voluntad y sin la obligación de prever que un resultado así le podría pasar. Eso es un accidente de tránsito. Estoy convencido de que esto no fue un accidente sino que esta a persona se le debió presentar la posibilidad de que, lo que pasó, pasara".

Según se supo, la fiscalía continuaba recabando testimonios de personas que estuvieron inmediatamente posterior al hecho. Algunas de los testigos complicaron aún más la situación del imputado teniendo en cuenta que indicaron que habían sido superadas antes de que ocurriera el hecho por Ochoa a una velocidad superior a la permitida en ese sector.

Se espera contar con las pruebas de los radares ubicados en esa zona para comprobar la velocidad con la que circulaba, ya que el agravante procede cuando se supera más de 30 kilómetros del límite permitido (60km/h en este caso).

Niegan su excarcelación

Al mismo tiempo, en horas de la tarde de ayer, el doctor Guillermo Mércuri, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2, le negó la excarcelación a Ochoa por considerar que existe riesgo de fuga, entre otros argumentos.

La decisión se tomó en marco del delito que se le imputaba en primera instancia a Ochoa, que era el de homicidio culposo agravado.

Sobre los riesgos procesales que sirvieron para rechazar la excarcelación, el magistrado mencionó que “hay una serie de circunstancias que a esta altura me indican que si está en libertad se fugaría, como ya lo intentó hacer, o también que podría entorpecer la investigación”.

Entre otras razones que argumentó Mércuri se encuentra “la conducta desaprensiva que tuvo después del hecho, porque tras el impacto se fue”.

“Esta conducta tienen una doble valoración negativa: por un lado se toma en cuanto el hecho, aunque también nos marca un indicio de fuga, porque desde un primer momento evidenció que quiso irse del lugar para evitar las consecuencias. Esto me hace presumir que en caso de recuperar la libertad va a intentar fugarse para evitar las consecuencias de una condena, que tiene prevista de 3 a 6 años (según la primera calificación) y que por la cantidad de agravantes que presenta la causa estará más cerca de los 6 años, con lo que estamos hablando de una pena importante”, sostuvo.

Además, teniendo en cuenta lo que aseguran los testigos, “por conducir seguramente en exceso de velocidad, aunque sin tener fehacientemente la cantidad”.

“También se tuvo en cuenta algunas circunstancias de entorpecimiento probatorio, porque Ochoa se negó a la extracción de sangre y también a firmar el ticket del test de alcoholemia, por lo que evidentemente intentó entorpecer la investigación o por lo menos no colaborar activamente en la misma”, agregó.

Finalmente, si bien no lo tenía acreditado en la causa, Mércuri también tuvo en cuenta el estado económico de su familia, que le permitiría -en libertad de nuevo- ayudarlo a profugarse o estar oculto.

Por otra parte, señaló que Ochoa será trasladado a la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta, aunque “no será este fin de semana debido a que se debe enviar la solicitud desde el Juzgado y luego esperar la aceptación del cupo en La Plata”.