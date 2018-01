Trump se elogia a sí mismo y se califica como un "genio muy estable"

El presidente estadounidense, Donald Trump, se consideró a sí mismo este sábado "no como inteligente, sino como un genio... y un genio muy estable", en medio de la polémica generada por un explosivo libro publicado la víspera y que siembra dudas sobre su salud mental.

En una serie de tuits matutinos, Trump escribió: "a lo largo de mi vida mis dos grandes valores han sido la estabilidad mental y ser, algo así como realmente inteligente".

"Pasé de ser un MUY exitoso hombre de negocios, a una estrella de la televisión a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento).

Creo que eso me calificaría no como inteligente, sino como genio... y un genio muy estable!", escribió. La Casa Blanca estuvo luchando estos días para impedir -sin éxito- la publicación del libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump), del periodista Michael Wolff, disponible solo en inglés y que finalmente salió a la venta el viernes de forma adelantada por la gran expectativa que había generado.

El libro, que siembra una serie de dudas sobre la estabilidad mental del mandatario, se agotó rápidamente en las librerías en Washington. Trump lo ha catalogado como un texto "falso" y "lleno de mentiras". (AFP-NA)