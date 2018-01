Amenazaron y empujaron al ganador del Circuito de Reyes

El ganador del Circuito de Reyes, Matías Roth, contó que en plena carrera se le acercó una persona en bicicleta, lo empujó y le dijo "aflojá el ritmo porque vas a romper el récord".

Sin embargo, el atleta de Carmen de Patagones logró anoche su tercera victoria en el Circuito Reyes (ganó en 2013 y 2014).

"Salí a correr de entrada, con parciales muy buenos. Lamentablemente, a la altura del kilómetro 3,5 se me acercó una persona en bicicleta, diciéndome que aflojara el ritmo porque iba a romper el récord; si no lo hacía me iban a esperar en la llegada. Yo no lo creo, pero él dijo que lo mandaba José Luis Luna (exatleta bahiense, el más ganador del Circuito). Me molestó dos o tres veces. Eso me descompaginó totalmente", relató Roth.

"Cuando ocurre eso es feo porque trastabillé un par de veces y me sacó de la carrera. Después me acomodé y seguí corriendo fuerte", añadió.

No obstante, el maragato aclaró: "No quiero armar problemas. Dudo mucho que lo haya mandando José Luis, porque lo aprecio un montón. Hay veces que no se entienden estas cosas. Los récords están para ser bajados. Si yo no lo hacía, lo iba a lograr otro".

"Fue un sabor amargo porque uno hace mucho esfuerzo para venir a disfrutar. Luché con el viento, con el circuito que estuvo pesado, con los rivales, y que se aparezca de la nada una persona de estas, te amarga. Igual estoy feliz de haber ganado", cerró.