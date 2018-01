Atlético Nacional le regaló una gran despedida a Franco Armani

Entre cantos y lágrimas, más de 30 mil aficionados despidieron en Medellín al arquero argentino Franco Armani, el jugador más ganador en la historia de Atlético Nacional con 13 títulos, quien firmará un contrato por 3 años con River.

"Me comprometo hoy a que en mi final de carrera deportiva me voy a retirar en Atlético Nacional", dijo emocionado Armani.

“Me comprometo a terminar mi carrera deportiva en Atlético Nacional” Franco Armani #ArmaniParaSiempre pic.twitter.com/ALJU6ooyyn — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 5 de enero de 2018

"Me hicieron sentir como en casa, me hicieron sentir un colombiano más, yo creo que eso no se vive en ninguna otra parte. Mi futuro es poder retirarme acá, poder vivir en esta ciudad que me ha brindado todo", manifestó.

Cuando terminó de hablar, el argentino levantó la Copa Libertadores que ganó en 2016 y en la que fue una de las figuras con recordadas actuaciones como el partido de ida de los cuartos de final ante Rosario Central, en el que realizó una triple atajada.

En el homenaje, el legendario portero colombiano René Higuita, quien trabaja como entrenador de arqueros de Atlético Nacional, valoró a Armani como una persona íntegra y un buen ejemplo a seguir.

El argentino jugará en River después de levantar los títulos de la mencionada Libertadores, la Recopa Sudamericana del año pasado, 6 ligas, 3 Copas Colombia y 2 Superligas, que lo consagraron como un ídolo del club verdolaga. (EFE)