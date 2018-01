Sand, duro con la dirigencia de Lanús: "Digan la verdad, porque 'pesetero' yo no soy"

Luego de su salida de Lanús y de las declaraciones de dirigentes del club, José Sand salió a responder con los tapones de punta.

"Yo, 'pesetero' no soy, por plata no me vendo. Mil veces lo demostré. Que digan la verdad de enero pasado, cuando hablamos en Pinamar. Una vez por favor decí la verdad Nicolás Russo. Por el amor al club es que yo volví", enfatizó en declaraciones a TyC Sports.

Sand, de 37 años, se refirió de esa manera a su salida del club, recordó que salió goleador de la última Copa Libertadores y sostuvo que en ningún momento pidió aumento de contrato, sino la renovación "para terminar mi carrera en el club".

"En ningún momento me ofrecieron renovar. Ayer pasó al lado mío y ni me saludó. Nosotros le pedimos renovar, pero no por ellos. Me voy a retirar cuando yo sienta que no dé para más", afirmó.

El delantero correntino explicó que habló con el entrenador Ezequiel Carboni, a quien le está "agradecido" porque quería que siguiera en la institución, pero él le comentó sobre su situación contractual.

"Carboni sabe todo, la verdad él la sabe", comentó el ex River, quien se mostró dolido por el trato de los dirigentes de Lanús, por lo que decidió rescindir su vínculo con el granate, aunque tenía contrato hasta junio de este año.

En referencia a su futuro, declaró: "Todavía no sé dónde continuaré, agradezco el interés de Independiente pero no creo que juegue en otro club del país y en el exterior aún no sé qué haré. Sé de las posibilidades de Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile y Deportivo Cali de Colombia. Hoy voy a tener que decidirlo para hacer una buena pretemporada". (NA y La Nueva.)