Confirman que el sábado habrá controles de alcoholemia, pero serán "5 o 6 inspectores"

Los delegados del Control de Tránsito en Bahía brindaron hoy una conferencia de prensa para hablar sobre la decisión de no trabajar este fin de semana bajo horas extras.

"Queremos pedirle disculpas a la gente por el malentendido que generó el Municipio diciendo que nosotros vamos a ir de paro. Nosotros no hacemos paro, simplemente es una retención de tareas con respecto a las horas extracurriculares. La medida es no trabajar porque no están pagando las horas extras", dijo el delegado de Tránsito Eloy Lecitra.

Según explicó el agente municipal, habrá controles hasta el sábado a la noche inclusive, pero serán limitados y sólo harán su trabajo aquellos inspectores que le corresponde ese horario.

"El sábado de 23 a las 6 de la mañana [del domingo] va a haber controles. Son 5 o 6 inspectores, asique habrá un par de operadores y una grúa a disposición", disparó.

Lecitra señaló que lo que los llevó a tomar la decisión de no trabajar bajo horas extras fueron las condiciones en las que deben realizar sus tareas: "Los depósitos no tienen mas lugar y hay peligro para los vecinos. Las condiciones para que estén los autos tampoco son buenas y el patio está reventado."

Otro de los delegados presentes en el lugar fue Gonzalo Rodríguez, quien criticó que la deuda no es de ahora y el conflicto incrementó tras el pago del aguinaldo.

"Nos vienen adeudando horas desde noviembre. Nos dijeron que las iban a pagar con el aguinaldo y no fue así, se liquidó solo aguinaldo", cerró.

Los controles de alcoholemia y tránsito se realizarán con normalidad el viernes y sábado por la noche, aunque según Rodríguez "el trabajo será limitado por la poca cantidad de inspectores" disponibles.