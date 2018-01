“Siento algo extraño”, confesó Jamaal Levy, que esta noche vuelve a jugar por Bahía Basket

A punto de cumplir 35 años -el próximo lunes-, Jamaal Levy está viviendo un día diferente en su carrera, ya que esta noche volverá a ponerse la camiseta de Bahía Basket, en el partido frente a Salta Basket, por la Liga Nacional.

“Siento algo extraño; no sé cómo explicarlo. No como si fuera mi primera experiencia, porque vengo a un lugar que conozco mucho, pero son emociones encontradas. Estoy ansioso por salir a la cancha”, admitió el panameño, quien llegó para reemplazar a Daniel Bordignon.

De esta manera, el público bahiense volverá a encontrarse con un viejo conocido, con la única diferencia que lucirá el número 24, debido a que Gerson ya tenía la 6.

“A veces me pregunto porqué la gente me ha tomado tanto aprecio. Lo valoro mucho. Saben bien lo que puedo dar y lo que no. Son varias cosas las que vengo sintiendo hace unos días; estoy bastante emocionado”, aseguró Levy.

Mirá la nota completa: