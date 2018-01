El frío ártico se apoderó del noreste de Estados Unidos tras el "ciclón bomba"

Una ola de frío glacial se apoderó hoy de la costa este de Estados Unidos tras el paso de un “ciclón bomba”.

Congeló rutas, provocó accidentes y podría complicar aún más la vida de las personas sin hogar.

Ciclón bomba en Estados Unidos: se esperan temperaturas de hasta 37 grados bajo cero

"La costa este amaneció con un frío ártico esta mañana" tras el inusual ciclón provocado por una caída drástica de la presión barométrica, un proceso conocido como bombogénesis, indicó el Servicio Nacional del Clima (SNC).

Aunque paró de nevar, "habrán temperaturas amargamente frías y ventiscas peligrosas en el próximo par de días", precisó.

El SNC pronostica temperaturas de unos -20ºC en Nueva York, Nueva Jersey o Massachusetts, y hasta de -40º más al norte, de Maine a New Hampshire.

A raíz del ciclón, que azotó primero el sur de Estados Unidos provocando la primera nieve en tres décadas en Florida, más de 5.500 vuelos fueron anulados en todo el país desde el jueves.

Los dos aeropuertos de Nueva York, que habían cerrado sus pistas, reabrieron el viernes, pero un 20% de los vuelos en el aeropuerto JFK fueron cancelados, así como un 30% en Boston, según el sitio FlightAware.

Video captures fire truck driving through deep floodwaters in Boston as a major winter storm flooded streets with icy water. https://t.co/DkPPIszwll pic.twitter.com/nAZybKwGmX