"Otros gobiernos por lo menos nos daban un bono, Gay lo único que hizo es un recorte de horas"

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero, habló hoy durante la manifestación en el hall del Palacio Municipal, criticó la gestión del intendente Héctor Gay y aseguró que "otros gobiernos por lo menos daban un bono, Gay lo único que hizo es un recorte de horas".

"El intendente me dijo que no iba a hablar, que no quería enfrentarse a ustedes porque sabía que alguien lo iba a putear", dijo Agüero.

"Dejamos que nos saquen el 25 % de las horas extras y dejamos que nos sacaran el 70 %, pero siempre con el compromiso de que jamás se iba a tocar el sueldo básico de los [trabajadores] y ahora salen a decir que son únicamente 400; son una manga de mentirosos."

Los trabajadores municipales realizaron una retención de tareas que comenzó hoy a las 10 y se extenderá hasta la medianoche. La medida es contra el recorte de horas que impulsó la Comuna y el pago del sueldo antes que el aguinaldo.