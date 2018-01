Entró encapuchado a una casa y le dijo a la dueña que le habían pagado para violarla y matarla

Cecilia, hija de Viviana Ortega, le contó esta mañana a La Nueva. el calvario que vivió su mamá esta madrugada cuando un hombre entró a su casa y amenazó con violarla y matarla si no se iba de la casa de Washington al 3.900 y señaló que era parte de "un conflicto familiar".

"Ella se despertó y tenía un hombre encapuchado que le puso un cuchillo en la mejilla", comenzó el relato Cecilia y agregó que el hombre le dijo que le habían pagado para violarla y matarla.

"Le dijo que no lo iba a hacer", agregó y que "no es un robo común", porque la casa en la que vive la mamá está en un conflicto familiar y que a ella le pidieron que deje la casa.

"La expareja de mi mamá vive atrás y la casa está separada por una medianera y tiene una restricción de domicilio", agregó mientras contaba lo que su mamá había sufrido.

"Al delincuente le pidió que no se lleve una netbook que tenía", y manifestó que el hombre le dejó el celular a mano para que pida ayuda una vez que no esté.

"Este hombre no preguntó si había alguien, no forzó la puerta, sabía todo", aunque en un momento se le rompió un guante y Cecilia dijo que "empezó a insultar y a gritar que no le pagaron para eso" antes de irse con $ 12.000 que encontró escondidos entre las remeras.

Viviana automáticamente llamó a Cecilia, pero como era de madrugada no la atendió porque no escuchó el teléfono. Ahí fue cuando llamó a su expareja, con la que tiene el conflicto, quien la desató.

Hasta que Cecilia llegó y llamó a la policía pasaron 2 horas del hecho.