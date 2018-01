“Las Rodríguez” Nadia y Tamara están documentadas para correr

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

La legendaria banda madrileña Los Rodríguez cantaba, entre sus éxitos, el tema “Sin documentos”. En cambio, las destacadas atletas lapridenses “Las Rodríguez” exhiben carnet y credenciales para otorgarle lustre a la nueva edición del Circuito de Reyes.

Nadia y Tamara son fondistas nacionales formadas y entrenadas por su padre, Ángel Rodríguez, reconocido atleta lapridense entre los años '80 y principios del 2000.

Nadia, en su palmarés, presenta títulos en Sudamericanos e Iberoamericanos, además de haber sido finalista en los Panamericanos de Guadalajara (México) 2011, y de haber representado a Argentina en 3 Mundiales de Cross Country.

Es conocida por el aficionado local por haber ganado la carrera del Sindicato de Televisión de nuestra ciudad, en agosto del año pasado.

“Esa fue mi segunda carrera después de haber sido mamá de Valentín, y he entrenado firme estos últimos 4 meses”, señaló la mayor de las Rodríguez.

Nadia Rodríguez (N° 256)

“Si bien corrí muchas veces la competencia de La Nueva Provincia cuando era chica, por diferentes circunstancias nunca pude venir a esta carrera de Reyes, que tiene mucha trayectoria”, sostuvo la última ganadora de la cita de esta editorial, en el 2002, cuando aún era juvenil.

“Correr junto a mi hermana menor, que es subcampeona Sudamericana Juvenil y se encuentra en su mejor nivel, va a ser una gran rival que tendré en esta competencia. Y en esta oportunidad también estarán participando los 'peques' de nuestra agrupación”, contó.

Tamara, por su parte, llega con el antecedente de haber sido subcampeona en el Sudamericano de Cross Country, en la categoría juveniles, entre otros logros conseguidos en la última temporada.

“Será mi primera participación en el Circuito de Reyes, por lo que voy con muchas ganas de correrla. Dicen que es muy linda y espero correrla de la mejor forma”, señaló la menor de las 3 hermanas.

Tamara Rodríguez (en el centro)

“Es mi primera carrera de calle en Bahía Blanca, ya que antes fui a competir en pista por la etapa regional de los Bonaerenses”, agregó.

Sobre su preparación para el Circuito, Tamara afirmó: “Fue mi mejor año en cuanto a lo deportivo, este último mes estuve entrenando más tranquila, ya que tuve un año con muchas competencias”.

"Me gusta que corramos juntas (con Nadia), a quien no la siento como una rival, porque me ayudó mucho transmitiéndome su experiencia”, cerró.