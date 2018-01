Tras el anuncio de Macri, la hija de un ministro quiere formar un sindicato de familiares de políticos

La hija de un funcionario del Gobierno bonaerense, Jacinta de la Torre, criticó la decisión del presidente Mauricio Macri de prohibir la designación de familiares de ministros en la estructura estatal y dijo que formará "un sindicato de familiares de políticos", según publicó TN.

"En el afán de querer diferenciarse de los K hacen cada boludez. Dios mío", señaló de la Torre en su cuenta de Twitter.

La joven de 23 años trabaja como secretaria de su papá, Joaquín de la Torre, en el Ministerio de Gobierno bonaerense.

Minutos antes de la catarata de tuits, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticiparon su intención de adherir a la medida de Macri.

La joven aprovechó para criticar también el congelamiento de los salarios de los funcionarios: "Espero que no haya inflación porque los empleados públicos también tienen que comer".

Cuando sus comentarios empezaron a rebotar por las redes, Jacinta los borró. Muchos empezaron a seguirla para ver si continuaba con su descargo. "Se me calman un toque todos. No tuiteo cosas importantes así que no me sigan. Generalmente pongo frases de amor y esas boludeces de una chica de 23 años. Besis", cerró la joven. (TN y La Nueva.)