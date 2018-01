El PJ bonaerense anunció que también apoyará la marcha de Camioneros

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense también apoyará la marcha contra el Gobierno que organiza el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, para el 22 de febrero en la Avenida 9 de Julio, informaron hoy a Télam desde el entorno del presidente del PJ provincial e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

Luego de que el consejo directivo de la CGT resolviera esta tarde adherir a la movilización contra las políticas económicas del Gobierno, desde el entorno de Menéndez aseguraron que el peronismo de la provincia de Buenos Aires también avalará la protesta de Hugo Moyano y su hijo Pablo, quien forma parte de la cúpula que ahora conduce el PJ provincial tras la salida del kirchnerista Fernando Espinoza.

La decisión partidaria fue discutida y se resolvió el apoyo a la marcha en la última reunión del Consejo del PJ bonaerense que se realizó en Coste del Este el pasado viernes, donde estuvo presente Pablo Moyano y el sindicalista docente Roberto Baradel, quien apoyará la protesta junto al gremialista kirchnerista Hugo Yasky.

Mirá también: La CGT se sumará a la marcha de Camioneros contra el gobierno nacional

Al finalizar la primera reunión del PJ bonaerense conducido por el sector más dialoguista con Cambiemos, se emitió un documento en la que más de uno se sorprendió por su nivel de critica al gobierno nacional y provincial en coincidencia con los cuestionamientos que en diferentes oportunidades lanzó el dirigente gremial y consejero del peronismo provincial.

“El peronismo es un movimiento democrático y popular que compartimos también la certeza de saber que quienes gobiernan están en las antípodas de los valores justicialistas”, afirmó el texto, y continuó: “El avasallamiento de los derechos de los trabajadores y jubilados que impulsa (Mauricio) Macri nos duele muchísimo”.

Desde el peronismo bonaerense advirtieron que la situación social los convoca a "no quedarnos de brazos cruzados frente a la injusticia. No vamos a poner palos en la rueda cuando una medida favorezca a la gente, pero esto casi no sucede nunca. Sólo vemos ajuste y gente viviendo peor. Este Gobierno es el gobierno de los ricos para los ricos. La política económica de Cambiemos es un fracaso rotundo”, concluyó el documento. (Télam)