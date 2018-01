"Mafia china": asesinaron al dueño de un supermercado e hirieron a un nene que pasaba por el lugar

El dueño de un supermercado chino, "Horizonte", fue asesinado a balazos por un hombre que efectuó al menos siete disparos e hirió a un niño de dos años que pasaba junto a su madre por el lugar, en el barrio porteño de Balvanera, informaron hoy fuentes policiales.

La hipótesis de los investigadores apunta a que se trató de un nuevo ataque de la denominada "mafia china", pues el agresor no robó nada del lugar y disparó contra su víctima cuando ésta se hallaba parada en la puerta del supermercado. El niño baleado estuvo hasta esta tarde internado, fuera de peligro.

Se trata del tercer caso de características similares en los últimos diez días, y en los otros dos cometidos también en Balvanera y en el barrio porteño de Villa Urquiza fueron baleadas dos cajeras.

Según las fuentes, todo comenzó cuando un hombre descendió de una camioneta aparentemente con el rostro cubierto y disparó contra el dueño del comercio, quien se hallaba parado y hablando por teléfono celular en la puerta del local.

Los testigos aseguraron que en total se escucharon siete detonaciones y que el hombre baleado alcanzó a correr unos metros y finalmente se desplomó al piso.

Florencia, una vecina del edificio lindante al comercio, contó en diálogo con el canal de noticias C5N que salió de la vivienda al escuchar los balazos y vio "que todos los que estaban en la plaza empezaron a salir y a cruzar la calle a los gritos, pálidos".

"Mi hijo me dijo que de una camioneta en la que había cuatro personas, bajó un hombre de origen oriental, sacó el arma y empezó a los tiros", relató, y agregó: "El señor había quedado tirado acá a la vuelta, a veinte metros de la esquina, con los balazos, desangrándose y agonizando".

Además, comentó que el local pertenece al consorcio del edificio en el que vive y que la familia que maneja el supermercado vive en el fondo del mismo.

"Son excelentes personas y se la pasan trabajando, les cobran muy caro el alquiler y las expensas, y que encima les tengan que pagar a la mafia china... pobres", se lamentó.

Además, uno de los disparos efectuados por el agresor impactó en la pierna de un niño de dos años que pasaba junto a su madre por el lugar.

Según las fuentes, la madre gritó pidiendo auxilio y el niño fue trasladado al Hospital Ramos Mejía a bordo de un móvil policial que fue advertido por un vecino sobre lo que estaba ocurriendo y llegó al lugar a los pocos minutos.

Los médicos determinaron que el nene tenía fracturado del fémur de la pierna derecha como consecuencia del disparo, pero que se encontraba fuera de peligro.

Al respecto, Érica, otra vecina de la cuadra, dijo a los medios que en el supermercado "no hay seguridad" y que en la zona "había mucha gente": "Pudieron haber herido a otros chicos, pudo haber sido un desastre total, no me parece justo que un chiquito ahora esté en el hospital por problemas internos que ellos tengan", opinó.

En tanto, los médicos del SAME que observaron al ciudadano chino determinaron que ya estaba muerto como consecuencia de haber recibido varios disparos.

Los policías de la comisaría 6ta. hallaron frente al supermercado siete vainas servidas de una pistola calibre 6.35.

El nuevo episodio es investigado por la Fiscalía Criminal y Correccional 8 porteña, a cargo de Fernando Fiszer, quien ya ordenó el secuestro de las cámaras de seguridad del comercio, como también de otras grabaciones de imágenes que pudiera haber en la zona. (Télam)