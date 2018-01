James Harden rompió otro récord en la NBA

James Harden es el primer jugador en la historia de la NBA que anota 60 puntos como parte de un triple-doble, en el triunfo de los Rockets ante Orlando, por 114-107.

El partido histórico, que tuvo como escenario el Toyota Center, de Houston, sirvió para que Harden superase los 57 puntos que Calvin Murphy anotó en 1978, y rompió la marca de un solo partido de los Rockets.

El barbado logró 60 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes en 46 minutos. La estrella de los Rockets anotó 5-14 en triples, 14-16 en dobles y 17-18 en libres.

Harden estableció la marca de anotación cuando dio un paso atrás y metió un triple antes impactar contra el suelo, después de que el alero croata Mario Hezonja le hiciese falta personal. Luego metió el tiro libre que le dio los 60 puntos.

