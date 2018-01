Un testigo dice que Iorio no le pegó al policía y que le plantaron cocaína para ensuciarlo

El abogado del cantante de heavy metal argentino Ricardo Iorio difundió a través de una radio e hizo público en las redes sociales del músico un audio de un testigo que culpa al hijo del policía que lo detuvo por el hecho y que le plantaron la cocaína para ensuciarlo.

"Mi cliente no hizo absolutamente nada", resaltó Juan Ignacio Vitalini, el abogado de Ricardo Iorio, a radio La Brújula.

"Voy a iniciar acciones legales contra la Policía por abuso de autoridad y falsa denuncia", advirtió el letrado y confirmó que este jueves Iorio declarará, antes de presentarse en Baradero.

El cantante de "Almafuerte" y bajista de "Hermética" y "V8" estuvo internado con custodia policial en un hospital de Coronel Suárez donde fue operado de las heridas sufridas.

Luego, recibió el alta, fue trasladado a Bahía Blanca y en Fiscalía se negó a declarar.

"Ricardo fue a cargar nafta, llegó un muchacho (hijo del policía) en una moto que estacionó en el surtidor y se fue al shop sin cargar nafta. Como a Iorio no le andaba la bocina, empezó a hacer señas para que corra la moto", enfatizó.

Mirá también: Video: luego de su detención, Iorio grabó un mensaje y le agradeció hasta a la policía

"Las pruebas de las cámaras de seguridad me demuestran que no fue agresivo", agregó.

Y añadió: "El padre del chico empezó a empujar a Ricardo y lo metió adentro del auto. Un playero le dijo que cargue en el otro surtidor, a lo que accede, y compra un sandwich. Luego cuando se había retirado lo detienen, le requisan el auto y le encuentran el arma y una bolsa. Todo hace indicar que le plantaron la droga".

El abogado presentó el audio de un testigo relatando lo que vio aquel atardecer del 26 del corriente.

"Se inventaron muchas cosas, que se fugó, que le mostró el arma y nada que ver. Estuve desde la entrada de Ricardo hasta que se fue y nada tiene que ver con las pelotudeces que se dijeron. Iorio lo jetoneó mal pero no le levantó la mano. El papá del policía lo empujó como 5 veces y Ricardo nunca reaccionó", relató un playero de la estación de servicio.

"No todos los policías son iguales. Este hombre no me conocía, no era del pueblo. Hubo un malentendido y me sacó de lugar el codo. De ninguna manera lo amenacé con el arma. Es legal, no estaba cargada. Me muevo en los montes y hay jabalíes", había declarado Iorio también a La Brújula 24. (NA)