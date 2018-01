Un cirujano bahiense participó de una operación hecha por primera vez en la Argentina

Un médico bahiense fue parte de la primera reconstrucción mamaria realizada en la Argentina por vía endoscópica.

Martín Melani explicó que el beneficio para la paciente que sufre de cáncer de mama son varios: “Deja menos cicatrices, el post operatorio es más rápido, pueden reincorporarse al trabajo más rápido, tienen menos dolor, no necesitan ir al consultorio tan seguido tras la operación...”.

La operación fue hecha en el Hospital Italiano de Buenos Aires y ya hay otra programada para febrero.

Para lograr la reconstrucción mamaria se hacen 3 incisiones de 10 milímetros por las que se introducen una pequeña camarita y pinzas especiales. Esos cortes son ínfimos en comparación con la incisión de unos 30 centímetros de la cirugía tradicional.

Junto a Melani trabajaron Horacio Mayer, sub jefe del equipo de Cirugía Plástica del Hospital Italiano de Buenos Aires, e Ignacio Stoppani.

—Con otro método además a veces se necesitan 2 cirugías.

Según Martín la operación debería ser accesible a cualquier persona.

—Al ser una operación de reconstrucción de mamas por cáncer, cualquier obra social o prepaga la debe cubrir. Y lo que se necesita para la operación lo debería contar cualquier hospital.

También aclaró que es una técnica más de reconstrucción y que “no se puede cumplir para cualquier paciente”.

"Lo más lindo que hay es estar en el quirófano"

Martín se crió en el centro de Bahía Blanca y cuando terminó el colegio secundario partió a Buenos Aires para hacer su carrera de médico.

A los 31 años cuenta que se recibió hace 6 y algo más...

—¿Por qué sos médico Martín?

—La pregunta debería ser “¿por qué soy cirujano?” más que por qué soy médico, jejejeje.

—Bueno... ¿y por qué sos cirujano?

—De chico ya me gustaba eso de ser cirujano... no sé... me gusta la cirugía. Lo más lindo que hay es estar en el quirófano...

—Bueno... una frase fuerte para lo que no somos cirujanos.

—Sí, sí... claro. Me lo dicen mis amigos. A todos les suena raro que diga eso. Jejejeje.