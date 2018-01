Rocío Marengo: "Nadie te va a hacer algo que no quieras, pero hay chicas que provocan"

La modelo bahiense Rocío Marengo habló en las últimas horas sobre el acoso sexual dentro del espectáculo argentino y dijo que "nadie te va a hacer algo que no quieras, pero hay chicas que provocan".

"Son temas que se ponen de moda, me gustaría ver casos más reales de personas que vivieron cosas fuertes y te llegan más", expresó Marengo en el programa radial Moskita Muerta.

Además, agregó que "en este medio no hay niñas sumisas que no sepan decir que no. La mayoría quiere llegar a toda costa y estamos hablando de un rubro muy especial en el que trabajás con el cuerpo, con poca ropa y se mezcla todo".

La modelo exigió también que "hay que tomar con pinzas las opiniones de cada persona y entender que si le das mucha cabida a la opinión de una chica que está atacando a una persona le hacés un daño irreparable".

Por otro lado, se refirió al caso de Tistán, denunciado por Rita Pauls, y opinó: "Trabajé con él y me duele todo lo que dijeron. Hay muchos casos, a mí no me gusta hablar de esto porque te sacan de contexto, pero la verdad que hay chicas que salen a hablar y no es creíble. Nadie te abusa en el medio".

"A la segunda que te digan algo le decís 'flaco, no me lo digas más',o le decís al jefe o a alquie. Tistán no era el dueño del programa o productor, era compañero, ¿qué poder tenía él? Si vos le das un piecito al tipo, él aprovecha. Y si te arrepentís no podés mirar para atrás", sentenció.

Luego, aclaró que "cuando vas a laburar y hay respeto y no estás en el papel de putona no te pasan esas cosas. A mí no me pasó nunca"

Por último, dijo haber visto chicas "regalándose" a productores o humoristas, permiténdoles que "Santiago Bal les toque la cola, y era consentido. Hay mujeres que se regalan y saben que es casado y se lo coquetean. Una mina linda aprovecha que es linda y el tipo que está en un cargo y viene la chica, aprovechará también". (Infobae y La Nueva.)