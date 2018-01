Liga Nacional: Bahía Basket no pudo en su visita a Ferro y cayó por 84 a 78

Bahía Basket enfrentó a Ferro Carril Oeste por la Liga Nacional en el inicio de una gira de cuatro partidos consecutivos fuera de casa y no pudo obtener una victoria.

En el Héctor Etchart, el equipo bahiense cayó por 84 a 78.

Facundo Corvalán (20 puntos) y Máximo Fjellerup (18) fueron los goleadores de la visita, que no contó con el centro Gerson, por una molestia en el talón. Mientras que Ariel Ramos (ex Bahía Basket), no fue de la partida en el local por una lesión en los tendones del pie izquierdo.

Bahía Basket dio otro paso en la Conferencia Sur de la Liga de Desarrollo

En el entretiempo, Bahía Basket se quedó con el cotejo de 3x3 por 20 a 16.

Bahía -ahora- ostenta una campaña de seis triunfos y siete derrotas y mañana intentará cortar la mala racha en La Bombonerita cuando desde las 21 visite a Boca Juniors.