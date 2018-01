"Le pegué una trompada", contó Josefina Pouso sobre una situación que vivió con Pettinato

La panelista Josefina Pouso denunció en las últimas horas haber sido acosada por Roberto Pettinato.

Josefina rompió el silencio y en dos entrevistas en las que participó habló de su experiencia laboral junto al conductor, en 2010.

Pouso trabajó como columnista en el programa de Pettinato, Un mundo perfecto, en el que tuvo una sorpresiva salida y dijo que se dio por la dramática situación que vivió en un camarín con él.

Quebrada y nerviosa comenzó con su relato contando que ella renunció a ese programa y en aquel entonces explicaba que era por que Pettinato la hacia a un lado. Pouso compartía su trabajo con Amalia Granata y Nacho Goano.

"Me dejaba sin lugar al aire. Yo llegaba, me sentaba y él no me daba la palabra para hablar".

"Todo comenzó cuando yo le dije fácticamente que 'no' y lo hice no sólo de forma verbal si no también física. A partir de ahí se terminó la canción", contó la panelista.

"No tengo pruebas de nada pero teníamos el camarín compartido con Amalia (Granata) y un día él decide que yo tengo que estar en un camarín sola hasta que se metió y ahí le pegué una trompada en el estómago y le dije 'la próxima vez te rompo la cara y explicale a tu mujer por qué'."

"Hace 10 años en el medio todo el mundo sabía cómo era Roberto pero la loca era yo. La oportunista era la nuevita, la que hacía tres meses no era nadie y ahora era 'Piernas' y como abría las piernas era flor de trola que se merecía que le pasara lo que le estaba pasando", agregó Pouso.

"Mi situación límite fue cuando me cambian de camarín, él se mete e intenta tocarme entonces yo le pego una trompada en el medio del estómago y desde ahí no me dio más lugar en el programa", explicó Josefina.

Guido Zaffora le preguntó sobre la situación de Granata, en ese momento compañera, y dijo: "No sé cómo era su situación pero yo sí vi cómo él le tocaba las lolas a Amalia".

"El primer día de trabajo estábamos en maquillaje, él llegó y le metió a Amalia las manos en las gomas. En ese momento era común que esto sucediera", detalló.

Pero de haberlo sabido antes che! Siempre supe que fue culpa mía. Igualmente creo q el está en el otro 50% q aunque le digas q no sigue como si nada hubieses dicho o peor. https://t.co/9BdLqkaYgI — Josefina Pouso (@JPouso) 28 de enero de 2018

Josefina se sumó a las críticas contra Pettinato por los supuestos actos de acoso sexual luego de que se conocieran varias acusaciones en las redes sociales.

"¡Pero de haberlo sabido antes, che! Siempre supe que fue culpa mía. Igualmente creo que él está en el otro 50 % que aunque le digas que no, sigue como si nada hubieses dicho o peor", escribió el domingo en su cuenta de Twitter. (Clarín y La Nueva.)