Aranguren estimó que las tarifas de luz bajarán a partir del año que viene

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, estimó hoy que a partir de 2019 "el costo y la tarifa de la energía van a empezar a bajar", siempre y cuando la inflación vaya también en descenso.

Según el funcionario, los aumentos tarifarios son necesarios "para recuperar un sistema energético y que sea remunerado acorde al servicio que se le presta. Lo que se destruyó en 12 años cuesta un tiempo recomponerlo".

"Las tarifas van a bajar en la medida que la inflación vaya a la baja", aclaró el ministro.

En declaraciones radiales, Aranguren recordó que desde el mes que viene, los usuarios de luz y gas sufrirán aumentos "de entre un 18 y 20 %; luego restan incrementos, pero son menores".

El ministro comentó que cuando llegaron al Gobierno, "el costo de producir un megawatt era 960 pesos y pagábamos 90 pesos en nuestras casas. De ese subsidio estamos en el 55 %. Cuando no hay tarifa, no se invierte y por lo tanto no hay mantenimiento".

"Por eso, estamos corriendo de atrás en las reparaciones que no se hicieron en la última década. Todavía hay gente que tiene muy buen poder adquisitivo y pone el medidor a nombre de la abuela" para pagar la tarifa social, enfatizó el funcionario.

Y añadió: "lo importante es que semestre a semestre vayamos encontrando mejoras en la calidad".

Aranguren puntualizó que "se está subsidiando el 45 % (de la demanda) y vamos a seguir reduciéndolo para que puedan pagar lo que pueden y los que no puedan hacerlo reciban tarifa social".

Además, hizo referencia al precio de los combustibles: "vamos a ver en este año la oportunidad de que bajen los precios. El tema es lograr más competencia en el mercado. El 45 % del precio de la nafta son impuestos". (NA)