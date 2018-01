Último plazo para anotarse al Circuito de Reyes

Mañana jueves -a las 21- cerrarán las inscripciones para formar parte del Circuito de Reyes, tradicional carrera de calle bahiense a disputarse el viernes por la noche, organizada por la Asociación Alumni.

Las inscripciones se reciben en el hall del palacio municipal -Alsina 65- en horario corrido, de 9 a 21.

Conocé el circuito y cómo anotarte

Los organizadores han determinado que las categorías de veteranos -hombres y mujeres- se van a clasificar por la edad cumplida al día de la carrera; mientras que para las demás categorías -de niños a Mayores, será por año calendario.

Se espera una competencia de gran nivel, por cuanto se anuncian destacadas figuras del fondismo nacional, como los campeones argentinos Matías Roth (Patagones), Ulises Sanguinetti (Tres Arroyos) y Braian Burgos (Río Cuarto), quien hace tres días ganó "La carrera de los dos años"; además del keniata Julius Rono.

Esta tarde se mencionó la posibilidad que se sume también César Troncoso (Viedma), otro repetido ganador de esta añeja prueba pedestre.

También se suman jerarquizadas atletas para la disputa femenina, como los nombres de las hermanas Nadia y Tamara Rodríguez, de Laprida, ambas representantes argentinas en numerosas competencias internacionales.

La largada de la carrera está prevista para las 22, en la primera cuadra de la avenida Alem, y llegada por Alsina, frente al Teatro Municipal.

La actividad se pondrá en marcha a las 18 con la participación de discapacitados motores y sensoriales; desde las 18:30 irán las competencias para promocionales (6 y 7 años, 8 y 9 años), Sub 12, sub 14 y sub 16. Mientras que a las 19:30 se largará la caminata aeróbica de 3.800 metros.