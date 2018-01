Independiente: Ariel Holan no tendrá en cuenta a Walter Erviti

El mediocampista Walter Erviti no será tenido en cuenta por el entrenador de Independiente, Ariel Holan, e incluso ya se le informó que no se presente en la pretemporada que el Rojo comenzará mañana en Villa Domínico.

El marplatense, de 37 años, no tuvo mucha participación en el semestre pasado en el equipo que terminó consagrándose en la Copa Sudamericana.

Desde el cuerpo técnico y la dirigencia del club de Avellaneda ya le informaron al jugador que no será tenido en cuenta por Holan, y se desconoce qué será del futuro del experimentado volante. A Erviti le quedan 6 meses de contrato, y una de las opciones que manejaron los directivos fue ofrecerle que se haga cargo de las divisiones inferiores de Independiente. Incluso, antes de que Holan decidiera renovar su vínculo, el nombre de Erviti, junto al preparador físico Alejandro Kohan, sonó como candidato a asumir la dirección técnica del Rojo.

Se fue a Ajax

Nicolás Tagliafico viajó hoy rumbo a Amsterdam para incorporarse a Ajax, club con el que firmará un contrato por 4 temporadas.

"Es raro porque me voy en la mejor etapa en Independiente", reconoció el defensor antes de emprender el viaje hacia Holanda.

El ex capitán del Rojo aclaró que "no había que dejar pasar las oportunidades, esta era una y por eso la tengo que aprovechar", y agregó que de la institución de Avellaneda se lleva "muchas cosas".

"Estar en Independiente me hizo madurar mucho, no solo por lo que significó, sino también por lo que es estar en un grupo, algo que no estaba acostumbrado", señaló el ex Banfield.