¿Cómo funciona el botón rojo nuclear de Trump?

El presidente norcoreano, Kim Jong-un, dijo que “siempre tiene un botón nuclear sobre su escritorio”. “Esto no es una amenaza, es real”, aseguró en un discurso televisado a la nación.

Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró un día después que también tiene uno en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Según publicó en Twitter, “es mucho más grande y potente” que el botón nuclear de Kim Jong-un.

“¡Y mi botón funciona!”, exclamó.

Y sí: funciona.

Pero sólo sirve para mandar llamar a un mayordomo que le traiga, por ejemplo, una Coca-Cola Light.

Si bien es un asunto que se mantiene en secreto, se sabe que lanzar un ataque nuclear en Estados Unidos no es tan fácil como lo es en una dictadura como Corea del Norte.

Lanzar un ataque nuclear en Estados Unidos precisa del conocido como maletín nuclear, que transporta un grupo de cinco militares (no siempre el mismo, van rotando) que viajan junto al presidente en todo momento, en representación de las cinco ramas del Ejército estadounidense.

El maletín, por cierto, que pesa unas 45 libras, según el diario The New York Times, es conocido como “football”.

Si el presidente decidiera lanzar un ataque nuclear, debería identificarse para ello ante los militares al cargo del maletín nuclear mediante un código especial que sólo él posee, escritos en una tarjeta conocida como “galleta” que siempre debe llevar consigo.

Dentro del maletín hay un manual de instrucciones, que incluye los lugares que pueden ser alcanzados por las cerca de 900 armas nucleares del arsenal estadounidense.

Lleva también un equipo de comunicaciones, para transmitir la orden al Pentágono, según informa la agencia de noticias The Associated Press.

¿Necesita Trump permiso de alguien para lanzar un ataque militar?

No.

Es cierto que el presidente requiere de permiso del Congreso para declarar una guerra, pero puede ordenar el uso de la fuerza militar en caso de “una emergencia nacional ocasionada por un ataque contra Estados Unidos, sus territorios, o sus fuerzas armadas”. Eso sí, antes de 48 horas debe informar al Congreso, que tiene 60 días para aprobar o rechazar esa acción. (The New York Times, The Associated Press y Telemundo)