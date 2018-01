“Fue una cosa rara”, reconoció Manu Ginóbili, tras el insólito triple que ni los árbitros vieron

El pase que intentó darle el bahiense Emanuel Ginóbili a LaMarcus Aldridge, derivó en una insólita conversión de 3 puntos, anoche, en el triunfo de los San Antonio Spurs ante Nueva York, partido disputado en el Madison Square Garden.

“Estuve trabajando en ese tiro durante un montón de tiempo, lo que pasa es que no me había animado a tirarlo, je. No, la verdad es que fue rarísimo. Lo vi a LaMarcus defendido adelante, se la quise tirar por arriba y rápido porque ya estaba en la pintura desde hacía un tiempo”, le contó el bahiense, a Reloj de 24.

“Indudablemente me salió un poco más fuerte, entró de una manera que fue una belleza. Creo que no metí una tirando normalmente así de bien en toda la temporada”, agregó.

La definición fue tan extraña, que ni los 3 árbitros advirtieron la conversión.

“Cuando vi que entró, ellos (los Knicks) salieron tan rápido que los árbitros no marcaron triple. Me volví loco. ¡Una vez que entra una pelota así cómo no lo van a convalidar!. Después miré al banco porque pensé que estaba equivocado en un momento, pero cuando los vi a todos locos en el banco, ahí traté de llamarles la atención a los árbitros para que hicieran algo. No sé qué, pero algo tenían que hacer. Yo me di cuenta que había entrado. Fue una cosa rara”, reconoció.