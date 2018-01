Asaltan y golpean a un vendedor de autos

Un violento asalto sufrió esta madrugada un vecino del barrio Pacífico donde fue sorprendido por un delincuente armado mientras dormía, que lo golpeó y le robó "poco menos de 100 mil pesos".

El robo a mano armada se consumó aproximadamente a las 4 de hoy, en la vivienda de José Luis Salum (44 años), ubicada en Terrada 870.

Según el testimonio del damnificado en el lugar del ilícito, el atracador ingresó en su casa por la habitación de sus hijos que afortunadamente no estaban en el lugar.

"El ladrón me golpeó bastante en la espalda hasta que le dije dónde estaba la plata, que era producto de mi actividad como vendedor de vehículos. Entró uno solo y aparentemente se comunicaba con otro delincuente, pero no escuché a su presunto cómplice que estaría afuera", expresó Salum.

"La verdad es que la pasé muy mal y gracias a Dios estaba solo, porque no estaba ninguno de mis dos hijos. El asaltante tenía un arma de fuego y actuó con toda la cara cubierta con una capucha. Me hizo tirar al piso boca abajo; yo estaba dormido y solamente estaba la luz del pasillo prendida, así que mucho no pude distinguir", acotó.

"El dinero estaba en un cajón de un mueble y por suerte lo agarró y se fue enseguida. No creo que haya tenido información previa de la existencia del dinero acá; pasa que es normal que tenga esas sumas en casa porque me dedico a la venta de automóviles", finalizó el entrevistado.